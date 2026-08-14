Pasajul de la Cleja, pe ultima sută de metri

Imagini noi cu viaductul de la Cleja, punctul critic al lotului 3 Răcăciuni – Bacău al Autostrăzii A7 au fost postate pe rețelele de socializare de pasionații de infrastructură.

Pe contul de YouTube „Răducu P Drum” a fost publicat un videoclip, pe 12 august, cu lucrările de la acest pasaj peste calea ferată. Pe parcursul a șapte zile, între 5 și 12 august, se observă diferențe majore pe acest traseu.

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a precizat miercuri, 8 august, că stadiul fizic la această lucrare era de 90%. Lucrările sunt realizate de grupul de firme UMB, condus de Dorinel Umbrărescu.

Pasajul/viaductul se află în județul Bacău, pe raza comunei Cleja, la o distanță de aproximativ 18-20 km sud de municipiul Bacău.

Construcția gigantului de peste 1,2 kilometri pe un sol moale, în lunca râului Cleja, a impus foraje la adâncimi mari, soluții speciale de consolidare și piloni masivi, unii cu o înălțime de peste 20 de metri.

Pe lângă terenul dificil, structura supratraversează simultan râul Cleja și Magistrala Feroviară 500, una dintre cele mai aglomerate din țară. Ridicarea grinzilor din beton peste liniile electrificate a cerut o precizie chirurgicală și restricții stricte, pentru a nu da peste cap circulația trenurilor. Mai mult, a fost nevoie și de relocarea unei linii electrice de înaltă tensiune de 200 kV, fără de care macaralele de mare tonaj nu ar fi putut opera în siguranță.

Șantierul a funcționat la foc continuu: sute de muncitori, macarale gigante și sute de metri cubi de beton turnați zilnic pentru a ridica cea mai complexă structură de pe acest lot.

Sectorul Focșani – Bacău de 46 km va fi inaugurat până la finalul lunii august

Sectorul Focșani – Bacău urmează să se deschidă traficul pe aproximativ 46 de kilometri, de la Adjud până la Bacău/Săucești, până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR.

Este vorba de o parte a lotului 2, între Adjud Nord și Răcăciuni, de 24,4 km și de lotul vecin Răcăciuni-Bacău, de 21,5 km. Cei aproximativ 46 km ar urma să fie inaugurați „la pachet” în august 2026.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE