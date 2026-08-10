Cei 46 de kilometri ai sectorului Focșani – Bacău vor fi inaugurați cu certitudine în august 2026

Autoritățile au mizat pe deschiderea tuturor tronsoanelor rămase între Adjud, Bacău și Pașcani. Planul includea finalizarea integrală a loturilor dintre Domnești Târg și Bacău, precum și darea în folosință a celor trei loturi dintre Săucești și Pașcani, astfel încât toate proiectele finanțate prin PNRR pe această arteră să fie recepționate la timp. Lucrările sunt realizate de grupul UMB.

Situația pe teren arată totuși diferit la data de 10 august 2026. Pe sectorul Focșani – Bacău urmează să se deschidă traficul pe aproximativ 46 de kilometri, de la Adjud până la Bacău/Săucești, până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR. În schimb, pentru sectorul Bacău-Pașcani, situația rămâne incertă.

Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și cofondator al asociației „Moldova vrea Autostradă”, a explicat, pe Facebook, câți kilometri din A7 urmează să fie dați în exploatare în acest an.

„Lotul 2, Domnești Târg-Răcăciuni (38,78 km), cu ordin de începere a lucrărilor în mai 2023, a fost deschis parțial în decembrie 2025, pe segmentul Domnești Târg-Adjud (Nord), în lungime de 14,4 km. Au rămas nedeschiși 24,4 km până la Răcăciuni. Autoritățile anunță că inaugurarea ar urma să vină «la pachet», în august 2026, cu lotul vecin Răcăciuni-Bacău (21,5 km), și acesta afectat de 9 luni de întârziere”, a precizat luni, 10 august, Adrian Covăsnianu.

„O șansă să avem «ceva» de la Bacău la Săbăoani până la finele anului”

În ceea ce privește sectorul de după Bacău, până la Pașcani, fostul secretar de stat menționează că „situația este și mai incertă”.

Menționăm că tronsonul dintre Bacău și Pașcani are o lungime totală de 77,39 de kilometri și este divizat în trei loturi de execuție. Lotul 1 se desfășoară între Săucești/Bacău și Trifești, pe o lungime de 30,3 kilometri. Lotul 2 continuă de la Trifești până la Gherăești/Mircești, având o lungime de 18,99 de kilometri. Lotul 3 face legătura între Mircești și Pașcani, pe o distanță de 28,09 kilometri.

Despre aceste loturi, Covăsnianu avertizează că „au termene de dare în exploatare care au început să «alunece» spre 2027”.

Libertatea a scris, recent, că autoritățile estimează că încă aproape 50 de kilometri ar putea fi dați în trafic în 2026, între Bacău și nodul Roman Nord/Săbăoani.

„Ar fi o șansă să avem «ceva» de la Bacău la Săbăoani până la finele anului curent. La ritmul actual, devine tot mai clar că A7 nu va ajunge în județul Iași în 2026”, a mai adăugat el.

Adrian Covăsnianu atrate atenția că legătura până la Pașcani se poate amâna chiar „spre finalul anului 2027”.

Amintim că loturile dintre Bacău și Pașcani trebuie să atingă un progres financiar de 80-90% până la 31 august 2026 pentru a îndeplini jalonul asumat în fața Comisiei Europene, în cadrul componentei de împrumut din PNRR. Țintele stabilite sunt de progres financiar, nu de recepția lucrărilor finalizate, ca în cazul loturilor Adjud-Bacău.

„Acesta este rezultatul când statul român își pune ouăle într-un singur coș”

Fostul secretar de stat mai precizează că „povestea se repetă și pe A8, la lotul Leghin – Moțca”, construit tot de grupul UMB. Este vorba despre lotul 3 al secțiunii Târgu Mureș – Târgu Neamț din Autostrada Unirii (A8), cu o lungime de 29,91 kilometri.

„Aici s-a ratat finanțarea prin PNRR, iar ținta inițială de finalizare, august 2026, este acum depășită. Și acest lot «alunecă» spre 2027, chiar 2028”, a spus el.

Prin urmare, Adrian Covăsnianu subliniază faptul că autostrăzile „A7 și A8 se dovedesc a fi extrem de «alunecoase»”, făcând referire la faptul că finalizarea unor tronsoane ar putea fi amânate și pe parcursul anului viitor, deși autoritățile estimaseră că ele vor fi gata în 2026.

„Acesta este rezultatul când statul român își pune ouăle într-un singur coș”, a concluzionat el, criticând decizia autorităților de a atribui aproape toate contractele majore de autostradă din Moldova unui singur constructor – grupul UMB.

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