Inițial, rectorul UMF Cluj, Dana Buzoianu, a spus că nu este nicio problemă cu această colaborare, pentru că lui Florian Bodog i-a fost retras doar unul dintre cele două doctorate, cel în medicină fiind în continuare valabil.

Confruntat apoi cu aspectul moral al situației, rectorul UMF Cluj a explicat că este criză de cadre didactice și a adăugat că va reevalua situația.

„Până acum, știți cum e și cu doctoratul ăsta, că și eu m-am interesat: are două doctorate. Și doctoratul retras e cel în economie, nu în medicină. În același timp, universitatea mea în acest moment nu are profesor la chirurgie plastică. E o chestie de utilitate, ca să zic așa. Datorită situației pe care ați menționat-o, probabil că nu o să-i mai oferim (n.r. – contract), deși pe noi ne-ar ajuta să avem un profesor aici”, a afirmat Dana Buzoianu, conform EuropaFM.

Florian Bodog: „Dacă se poate, activitatea va fi neremunerată”

Fostul ministru al sănătății a declarat pentru Libertatea că i s-a aprobat solicitarea de a fi profesor asociat, dar a adăugat că încă nu a semnat niciun contract.



„Am adresat o solicitare Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, care din câte știu eu este aprobată, dar nu există deocamdată un contract de muncă semnat între mine și Universitatea din Cluj”, a spus Florian Bodog.

„Activitatea se va rezuma strict la a coordona activitatea rezidenților și, dacă se poate, va fi neremunerată”, a mai spus fostul ministru pentru Libertatea.

CNATDCU, în 2019: Florian Bodog și-a plagiat teza de doctorat

Florian Bodog a rămas fără titlul de doctor în Management după ce CNATDCU a stabilit că fostul ministru al sănătății şi-a plagiat teza de doctorat, copiind dintr-o carte, a informat PressOne în iulie 2019.

Conform sursei citate, Bodog, ministru al sănătății în funcție la acel moment, ar fi plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat în Management, intitulată „Managementul și marketingul unităților sanitare” şi susținută în 2008 la Universitatea de Vest din Timișoara.

„Din punctul meu de vedere, nu am plagiat. La momentul la care a fost elaborată teza, tot conținutul era original”, declara Florian Bodog pentru Libertatea în octombrie 2020.



Florian Bodog a fost ministru al sănătății în perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018.

