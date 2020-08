Cei cinci agenți și o asistentă medicală au fost puși sub acuzare luna trecută pentru omor din culpă în legătură cu decesul de pe 4 decembrie 2019 al lui John Neville, un afro-american de 56 de ani încarcerat la Centrul de Detenție al Comitatului Forsyth din Winstom-Salem (Carolina de Nord).

Neville era închis la unitatea penitenciară în așteptarea procesului în care era acuzat de agresiune când, aparent, a căzut din patul de sus al celulei, determinând ofițerii să verifice dacă s-a întâmplat ceva grav cu acesta, potrivit autorităților.

”În regulă, John, o să îți luăm presiunea sangvină”, i-a spus unul din cei cinci ofițeri potrivit înregistrării de pe camera de umăr.

Lucrurile au degenerat când ofițerii au plasat o mască pentru scuipat pe capul bărbatului, în timp ce asistenta încerca să îl trateze. Ofițerii l-au încătușat pe bărbat cu mâinile la spate și l-au mutat într-o altă celulă pentru a sta sub observație.

Acesta poate fi auzit cerând ajutor în înregistrarea video de 16 minute, invocându-și mama și spunând că nu poate să respire, iar ofițerii care l-au imobilizat cu fața în jos au încercat să îi deschidă cătușele, dar au avut nevoie de clești de tăiat pentru a le înlătura de pe încheieturile bărbatului.

Din nou Neville poate fi auzit spunând că are dificultăți în a respira, la care un ofițer îi răspunde ”poți respira, vorbești, nu?”.

Neville a decedat două zile mai târziu într-un spital local după ce personalul penitenciarului l-a găsit în stop respirator și fără puls.

“I cant breathe! Let me go!”

• • •

9 months after John Neville died while being restrained and deprived of oxygen in the Forsyth County Jail, a judge released the body cam footage from detention officers.

The tapes, the protest, and criminal charges — tonight at 11 #abc11 pic.twitter.com/7JOdJFzdzV — Joel Brown (@JoelBrownABC11) August 6, 2020

Medicul legist a stabilit că acesta a decedat din cauza unui traumatism cerebral cauzat de modul în care a fost imobilizat, autopsia găsind, de asemenea, mai multe condiții medicale preexistente, printre care și o boală coronariană.

Cei cinci agenți au fost concediați după incident, în timp ce agenția care o angajase pe asistenta medicală a afirmat că aceasta nu a procedat greșit și că a încercat să îi salveze viața lui Neville când i s-a permis.

Biroul șerifului din Comitatul Forsyth a remis un comunicat prin care și-a cerut scuze cu privire la incident, afirmând că regretă ”greșelile făcute în acea zi” și că își asumă responsabilitatea pentru ele.

Familia bărbatului, care a autorizat difuzarea înregistrării, a acționat în instanță comitatul și compania care o angajase pe asistentă ”pentru a fi compensată just”.

După apariția înregistrării, protestatarii au ieșit pe străzile din Winston-Salem, miercuri seară, pentru a cere dreptate pentru familia lui Neville.

Pe 25 mai, polițiștii din Minneapolis l-au arestat pe George Floyd, un bărbat de culoare, de 46 de ani, după ce angajații unui magazin au chemat poliția acuzându-l că a cumpărat țigări cu o bancnotă falsă de 20 de dolari.

Potrivit plângerii penale împotriva polițistului Derek Chauvin, cel care i-a ținut genunchiul pe gât timp de 8 minute și 48 de secunde, Floyd a spus că suferă de claustrofobie și că nu poate intra în mașina poliției.

În aceeași plângere apare menționat faptul că Floyd le repetă polițiștilor că nu poate să respire – “I cant breathe!” (Nu pot să respir).

Fraza a devenit slogan al protestelor care au cuprins SUA.

Au urmat zile de revoltă, mai întâi la Minneapolis, apoi în numeroase orașe ale țării, unde oamenii au ieșit pentru a protesta față de abuzurile poliției și față de discriminarea persoanelor de culoare.







