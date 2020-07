„Când am fost la Caracal, dificil a fost prima porțiune, primele 6-7 zile, în care reacția unor colegi nu ar fi trebuit să fie. Sunt destul de multe scene la televizor în care unii colegi împingeau o poartă care putea să se gliseze: lipsă de antrenament și pregătire. Am simțit un amestec între rușine și revoltă. Noi, Poliția Capitalei, în principal Serviciul Omoruri Criminalistică, am fost delegați pentru a desfășura activitatea de cercetare la fața locului. E adevărat, la 7 zile de la comiterea faptei, activitate care ne-a luat, dacă nu mă înșel, 5 săptămâni”, a spus Radu Gavriș la Digi24.

Radu Gavriș, unul dintre cei mai experimentați anchetatori de la Serviciul Omoruri, a mers la Caracal, unde timp de mai multe săptămâni a scotocit în casa și curtea lui Gheorghe Dincă pentru a găsi un indiciu care să-l ducă la victime. Acesta a criticat intervenția unor colegi de breaslă.

„Sunt unele lucruri care nu trebuiau făcute așa cum au fost făcute. Este un răspuns politicos”.

Întrebat dacă Alexandra putea fi salvată la timp: „Greu de zis, dacă ar fi aflat mai repede, poate ar fi izbutit să o salveze. E greu să afli din timp de un crimnal în serie.”

