Omagiu adus istoriei și naturii din România

În mesajul care a însoțit imaginile, reprezentanții diplomatici au evidențiat contrastul spectaculos dintre imensitatea mării, descrisă ca fiind „vastă, albastru adânc și puternică în liniște”, și bogăția vieții de la granița ei terestră.

Deși România deține cea mai scurtă coastă la Marea Neagră (între 225 și 245 de kilometri), zona este un adevărat nucleu de biodiversitate și istorie.

Ambasada României în SUA a subliniat două repere majore ale țărmului nostru:

Delta Dunării: Locul unde fluviul întâlnește marea formează cel mai nou pământ al Europei. Este un ecosistem de o biodiversitate rară, aflat într-o continuă transformare pe măsură ce aluviunile remodelează țărmul.

Orașul Constanța: Cu rădăcini adânci în antichitate, fiind fondat sub numele de colonia greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., rămâne unul dintre cele mai vechi orașe din regiune locuite fără întrerupere.

Prima misiune umană spre Lună după mai bine de jumătate de secol

Filmul uimitor a fost realizat în contextul unui zbor spațial care rescrie istoria explorării cosmice.

Artemis II reprezintă a doua etapă a noului program lunar derulat de NASA și marchează prima misiune cu echipaj uman trimisă dincolo de orbita terestră joasă de la zborul Apollo 17, din anul 1972.

Călătoria echipajului reprezintă un test de zbor crucial, având rolul de a valida funcționarea în siguranță a tuturor tehnologiilor necesare pentru viitoarele aselenizări și pentru stabilirea unei prezențe umane pe termen lung în spațiu.

Luni, 6 aprilie 2026, cei patru astronauți aflați la bordul capsulei Orion au devenit primii oameni din ultimele cinci decenii care au survolat Luna, trecând pe lângă satelitul natural al Pământului fără a aseleniza.

Misiunea se apropie acum de final, amerizarea capsulei Orion fiind programată pentru 10 aprilie 2026.

Nava va ateriza controlat în apele Oceanului Pacific, în largul coastei orașului american San Diego.

