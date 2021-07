UPDATE 9.40. 17 oameni au murit în urma prăbușirii avionului militar, în sudul Filipinelor. Potrivit şefului armatei, generalul Cirilito Sobejana, cel puţin 40 de persoane au fost salvate, iar operațiunea de căutare a victimelor continuă, potrivit Agerpres.

A military transport plane has crashed in the Philippines with 85 people on board, several killed and many injured. #Philippines #Nagcrash #eroplano #BREAKING #planecrash pic.twitter.com/jYWQ2X4KbG