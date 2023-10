Ofiţerii i-au găsit pe femeie şi pe băiat, sâmbătă dimineaţa, într-o casă din Plainfield, la aproximativ 65 km sud-vest de Chicago, a precizat Biroul Șerifului din comitatul Will, într-un comunicat.

Băiatul de 6 ani a fost declarat mort la un spital. Femeia avea multiple răni prin înjunghiere, dar cu șanse mari să supravieţuiască, potrivit comunicatului. Autopsia a arătat că băiatul a fost înjunghiat de 26 ori.

„Detectivii au reuşit să stabilească faptul că ambele victime ale acestui atac brutal au fost ţinta suspectului din cauza faptului că sunt musulmani şi a conflictului în curs din Orientul Mijlociu, care implică Hamas şi israelienii”, se arată în comunicatul şerifului.

Potrivit biroului şerifului din Will, femeia sunase la 911 pentru a anunţa că proprietarul locuinţei a atacat-o cu un cuţit, adăugând că apoi a fugit într-o baie şi a continuat să se lupte cu el.

Bărbatul suspectat de atac a fost găsit sâmbătă în faţa casei, aşezat în apropierea aleii de acces a reşedinţei.

Joseph M. Czuba din Plainfield a fost acuzat de crimă de gradul I, tentativă de crimă de gradul I, două capete de acuzare pentru infracţiuni motivate de ură şi agresiune agravată cu o armă mortală, potrivit biroului şerifului. El se afla în custodie duminică şi aştepta o înfăţişare în instanţă.

Autorităţile nu au făcut publice numele celor două victime. Însă unchiul patern al băiatului, Yousef Hannon, a vorbit, duminică, într-o conferinţă de presă organizată de Consiliul pentru Relaţii Americano-Islamice (CAIR) din Chicago.

Acolo, băiatul a fost identificat ca fiind Wadea Al-Fayoume, un băiat american de origine palestiniană care a împlinit recent 6 ani. Organizaţia a identificat cealaltă victimă ca fiind mama băiatului, Hanaan Shahin.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family’s apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n