Aaron Winstanley, din Anglia, a fost diagnosticat cu rabdomiosarcom alveolar în august 2016, după ce a dezvoltat probleme la sinus. Tehnicianul turbinelor eoliene de la Barton din Lincolnshire a fost convins că are cancer, însă doctorii credeau l-au diagnosticat de febra fânului și i-au dat steroizi, antibiotice și antihistaminice. Câteva luni mai târziu, după ce bărbatul a rămas orb la un ochi, cancerul a fost depistat .Testele au arătat că boala s-a răspândit de pe obrazul stâng pe tot corpul și i s-a spus că boala era în faza terminală.

Saraya, soția tânărului, a postat, sâmbătă vestea devastatoare pe pagina de socializare a lui Aaron. Saraya a spus că soțul ei a lăsat-o cu „instrucțiuni stricte” în crearea unei organizații caritabile care să-i ajute pe alți oameni.

Ea a scris:

„Am inima zdrobită că trebuie să spun că Aaron a murit în primele ore ale zilei de vineri dimineață. El a fost acasă unde a vrut să fie și a murit liniștit în somn. A vorbit despre asta și era gata să plece, părea că și-a ales momentul exact pentru el însuși. Aaron a fost cel mai deosebit om. Zâmbetul și energia lui masive au reușit să câștige inimile oamenilor și să le lumineze viața împreună cu natura lui.

Știu că am fost norocoși în anumite moduri, pentru că am știut că moartea este acolo ;i am avut șansa de a vorbi despre multe lucruri înainte ca aceasta să vină.

Dar, pe de altă parte, apropierea și dragostea absolută pură pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani, după ce am trecut prin tot ceea ce am trecut,nu pot fi descrise. Pierderea este insuportabilă pentru mine. N-am știut niciodată că poți fi atât de aproape de o singură persoană și să o iubești atât de intens și de altruist așa cum a făcut-o el cu mine. A schimbat viețile multora dintre noi într-un mod atât de pozitiv și va continua să facă acest lucru.

Aaron a luptat atât de mult timp și știu că toți sunteți la fel de dezamăgiți că tratamentul nu a funcționat, dare ne consolăm cu faptul că am încercat tot ce am putut și i-am dat toate șansele posibile. Din păcate, cancerul a fost prea agresiv.

Mi-a dat instrucțiuni stricte despre multe lucruri și unul dintre acele lucruri a fost că vrea ca Lupa lui Aaron să devină o organizație caritabilă care să-i ajute pe alți oameni”, este mesajul soției lui Aaron, potrivit mirror.co.uk.

