Intervenția pompierilor a oprit incendiul la limită

La un moment dat, localnicii au văzut cum focul se întinde printre copaci spre dealuri și au anunțat imediat autoritățile. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, la fața locului a fost trimis un echipaj de stingere. Intervenția a reușit să limiteze rapid incendiul, iar autoritățile spun că nu au fost înregistrate victime și nici pagube importante.

Chiar și așa, focul a creat panică printre oamenii din zonă, care au văzut cum flăcările se apropiau de pădure.

„Ne arde pădurea, ne arde Așchileu”

Un localnic care a filmat momentul a povestit ce s-a întâmplat.

„Ne arde pădurea, ne arde Așchileu. A dat aici cineva foc, a vrut să facă curățenie și arde pădurea. De groază!”, a spus acesta, potrivit publicației Știri de Cluj.

Martorii spun că focul s-a extins foarte repede printre copaci, iar intervenția pompierilor a fost cea care a împiedicat incendiul să se transforme într-un dezastru.

Autoritățile atrag atenția că arderea necontrolată a gunoiului sau a vegetației uscate este o practică extrem de periculoasă. Focul se poate extinde rapid, mai ales în condiții de vânt sau teren uscat. În plus, legea interzice astfel de incendieri fără măsuri de siguranță, deoarece pot pune în pericol locuințe, păduri și chiar vieți omenești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE