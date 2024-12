Potrivit sursei citate, bărbatul a încercat să vandalizeze tramvaiul 9, iar pentru acest lucru s-a folosit de un baston pe care-l avea asupra sa. Individul a provocat panică în rândul călătorilor, după ce s-a dezlănțuit.

Totul s-a petrecut sâmbătă, 21 decembrie, în jurul orei 18.30, în stația CUG1 din Iași. Văzând panica stârnită de acțiunile bărbatului, vatmanul a decis să oprească tramvaiul în stația menționată, blocând ușile pentru a încerca să poarte un dialog cu protagonistul incidentului.

Bărbatul din Iași era beat și a fost amendat

„Pe la ora 18:30 eram în tramvaiul 9, prin Podu Roș, în direcția spre CUG. De acolo a urcat mai multă lume, ca de obicei, însă nu era nimic ciudat. Pe drum am început să aud niște zgomote, cineva lovea în tramvai, însă era mult mai în față, nu am acordat prea mare atenție. Eu trebuia să cobor în stația CUG 1. Când am ajuns în stație, am dat să apăs pe butonul de pe ușă, dar nimic. Nu știam ce se întâmplă. Atunci am auzit scandalul din fața tramvaiului. Vatmanul blocase ușile pentru toată lumea și a început să se certe cu un călător. Era un bărbat de peste 50 de ani, cu un baston în mână, care lovea în ușă cu el. Astea erau, de fapt, zgomotele pe care tot le auzeam”, a spus Adriana, una dintre persoanele care se aflau în tramvai la momentul producerii incidentului.

Potrivit mărturiei sale, bărbatul „a încercat să rupă ușile, să iasă afară cu forța”. Ulterior, vatmanul a întredeschis ușile pentru ca oamenii să coboare din tramvai.

Ba mai mult, potrivit aceleiași femei, individul „a încercat să sară pe geam, dar un băiat” i l-a închis. Vatmanul a fost cel care a alertat autoritățile.

„Un bărbat care avea în jur de 55 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice. A fost identificat și sancționat contravențional, conform Legii 61/ 1991, cu suma de 1.000 de lei”, a comunicat Petronela Stratia, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Iași.

