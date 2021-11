„Aplicarea pedepsei este suficientă și chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni, existând premize individuale și potențiale de îndreptare”, motivau pe 27 octombrie magistrații Judecătoriei Bârlad sentința prin care un bărbat de 40 de ani, judecat pentru amenințare și nerespectarea ordinelor de protecție, a fost condamnat la 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendare.

Bărbatul, originar din comuna vasluiană Voinești, a fost arestat pe 21 iulie, anul curent, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecție și a intrat peste fosta concubină în casă, amenințând-o cu moartea și cu incendierea locuinței.

Odată cu pronunțarea sentinței din 27 octombrie, chiar dacă nu era o hotărâre definitivă, Judecătoria Bârlad a dispus punerea în libertate de îndată a inculpatului.

Lătratul câinilor a trezit victimele

La doar câteva zile după ce a ieșit din arest, bărbatul s-a reîntors la locuința fostei concubine pentru a se răzbuna. Femeia îl părăsise în urmă cu doi ani, din cauza comportamentului violent, și s-a stabilit la mama ei împreună cu cei doi copii. În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, în jurul orei 01.00, lătratul câinilor din curte i-a salvat.

„Am auzit câinii lătrând. M-am uitat pe geam, am văzut o flacără mare și pe el (fostul concubin n.r.) cum a sărit gardul. M-am dus la mama și i-am spus că Florin a dat foc la casă. Am luat copiii și am fugit afară. Vecinii au văzut și ei flăcările și au venit cu căldările de apă. Am încercat să stingem până au venit pompierii”, a povestit Mihaela, fosta concubină a bărbatului de 40 de ani.

Ea este îngrozită de gândul că fostul partener ar putea să-și pună în practică și amenințările cu moartea.

„Mi-a spus că dacă nu trăiesc cu el, mă va omorî, că nu se lasă până nu mă omoară. Eu nu am mai putut sta cu el. Mă bătea mereu, am îndurat multe șapte ani de zile. Nu am mai putut”, a adăugat femeia.

Mama ei nu și-a revenit nici acum din șoc: „Când m-a trezit fata și mi-a spus că a luat foc casa, mi s-au muiat genunchii. Cădeam, mă ridicam. Noroc de vecinii de la deal că au văzut flacăra în sus și au venit bieții de ei și ne-au ajutat”.

În urma incendierii locuinței, bărbatul a fost din nou arestat preventiv, însă fosta concubină, împreună cu cei doi copii, și mama sa nu mai au liniște. Se tem că bărbatul ar putea ieși din nou din arest, iar viața lor va fi în pericol.

Terorizate în propria casă, cu ordinul de protecție în buzunar

Condamnarea cu suspendare aplicată agresorului pe 27 octombrie a venit după un șir întreg de amenințări cu incendierea locuinței. Potrivit datelor din dosar, consultate de Libertatea, cei doi concubini au avut o relație timp de șapte ani, până în decembrie 2019, când femeia și-a luat cei doi copii și s-a stabilit la mama sa. Nu a avut parte de prea multă liniște, pentru că fostul concubin a intrat cu un topor peste ele în curte și le-a distrus geamurile și ușile.

Mihaela a făcut plângere la Poliție, iar în Ajunul Crăciunului judecătorii au emis un ordin de protecție pe numele ei. Timp de patru luni, Florin nu a mai avut voie să se apropie de casa sa. Pe fondul restricțiilor de circulație, impuse de contextul epidemiologic, femeia a avut parte de câteva luni de liniște.

La începutul lunii martie, anul curent, fostul concubin a făcut din nou scandal. Înarmat cu o bâtă, a intrat în curte și a disctrus din nou geamurile locuinței, amenințând-o pe femeie că nu se lasă până nu o va omorî și că îi va da foc casei.

Pe 2 martie, Judecătoria Bârlad a emis un nou ordin de protecție pe numele femeii, de această dată pentru o perioadă de șase luni. În ciuda restricțiilor, pe 21 iulie, bărbatul a intrat din nou peste femeie în casă.

„Inculpatul a afirmat că nu îl interesează că a fost emis un ordin de protecție împotriva sa și că niciun ordin nu îl va împiedica să o omoare pe vătămată și să incendieze locuința. De asemenea, martorii au declarat că inculpatul a continuat să adreseze injurii și să comită gesturi obscene în fața membrilor familiei persoanei vătămate, a minorilor și a celorlalți martori-muncitori care efectuau lucrări în drumul public, aceștia auzind amenințările inculpatului cu acte de violență”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care au instrumentat acest caz.

Sentința instanței din Bârlad

Arestat preventiv, bărbatul a recunoscut nuanțat comiterea faptelor, iar în fața instanței s-a prevalat de dreptul la tăcere, uzând de procedura simplificată pentru a beneficia de reducerea pedepsei.

Judecătorii au arătat că „faptele reținute în sarcina inculpatului generează o rezonanță negativă în comunitate, care, neurmată de o ripostă fermă a organelor judiciare ar echivala cu încurajarea tacită a unor comportamente de acest gen”.

Instanța din Bârlad a apreciat însă că un program de supraveghere stabilit odată cu suspendarea pedepsei este suficient pentru reeducarea inculpatului.

