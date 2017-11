Un bărbat și-a înscenat moartea, după ce a aflat că soția lui a angajat un asasin. Ce a urmat pare scenariu de film

Un bărbat din orașul american Houston și-a înscenat propria moarte, chiar cu ajutorul FBI. El a aflat că soția sa vrea să-l omoare, așa că a pus la cale un plan pentru a obține dovezi împotriva ei, relatează Metro.

Antrenorul de boz Ramon Sosa, în vârstă de 50 de ani, a aflat că soția sa, Maria, a angajat un asasin pentru a-l ucide. L-a plătit cu 1.500 de lire pentru acest lucru, însă nu știa că cel căruia i-a spus acest lucru este chiar un fost elev al soțului ei. Acesta l-a informat pe bărbat, care a decis să pus la cale un adevărat scenariu pentru a-și incrima nevasta. Cu ajutorul FBI, el și-a înscenat moartea. S-a fotografiat întins într-o groapă, fără tricou, cu urme de sânge pe față și cu o „gaură de împușcătură” în tâmplă. Ulterior, el s-a ascuns timp de trei zile într-un hotel.

Ulterior, asasinul plătit, care era un agent sub acoperire, a arătat fotografiile femeii. Aceasta ar fi început să „râdă”, atunci când a văzut pozele în care apărea bărbatul, crezând că este mort. La scurt timp, femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost reținută de autorități. Ea și-a recunoscut fapta, de solicitare a unei crime, și a fost condamnată la 20 de ani de închisoare.

Ramon Rosa și Maria au format un cuplu timp de opt ani. Relația lor a început să scârțăie, după ce au început să aibă probleme financiare.

„Să stau întins pe pămând, să mă prefac mort, a fost terifiant”, a mărturisit Ramon. El a spus că nu se așteapta deloc ca relația lui cu Maria să se termine în acest fel.

Ramon worked with police to fake his own murder and prove his wife had hired a hitman. He spoke to @journoannie https://t.co/B4EtWIe0Hy pic.twitter.com/zHWFJL1a0C

— PA Real Life (@PA_Real_Life) 7 November 2017