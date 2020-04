De Petre Dobrescu,

20.000 de lei este amenda primită de un bucureștean care a ieșit la cumpărături fără să aibă la el declarația pe propria răspundere. George R. recunoaște că a greșit și că a vorbit cu polițistul pe un ton mai apăsat, dar spune că amenda e prea mare și că nu are bani să o plătească.

“Nu am avut această declaraţie ştiind că nu îmi trebuie. M-am bazat şi pe faptul că nu m-a oprit nimeni până în momentul respectiv. I-am transmis poliţistului că stau aproape, să verifice în buletin. Dânsul mi-a zis că de unde stau eu până unde mă aflam atunci e destul de mult. Dar acolo e magazinul. Nu am înjurat, am vorbit puţin pe un ton mai apăsat. I-am spus doar că stau în zonă şi că nu ştiam de declaraţie. M-a anunţat verbal că o să primesc o amendă. A zis că îmi dă 100 de milioane şi că în primele două săptămâni pot să plătesc 50 de milioane. Nu am văzut când mi-a făcut procesul. În faţa mea avea o tabletă. Când am ridicat procesul de la poştă, mi-a fost trimis poştă, am văzut că amenda era de 200 de milioane cu posibilitatea să plătesc jumătate în două săptămâni”, a scris acesta, pe Facebook.

Bărbatul spune că nu are bani pentru plata amenzii.

“De unde să am eu atâţia bani. Trec printr-un şoc din care nici acum nu pot să îmi revin. Nu am ştiut că îmi trebuie acea adeverinţă ca să merg la magazinele din cartier şi am primit pe loc amenda”, adaugă acesta.

