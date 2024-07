„Sâmbătă, într-un parc din Zvenigorod (un oraş situat la patruzeci de kilometri vest de capitala Rusiei), un bărbat aflat într-o stare anormală a retezat cu un baros capul unui bust al lui Stalin”, a declarat o sursă anonimă din poliţie pentru agenţia de presă Ria Novosti.

Serviciul de presă al poliţiei regionale din Moscova a declarat pentru Ria Novosti că suspectul este în libertate şi căutat de poliţie. Un canal Telegram care acoperă ştiri locale a difuzat o înregistrare video care îl arată pe presupusul autor apropiindu-se de un monument cu un obiect contondent şi lovindu-l cu putere. În videoclip se pot auzi râsete şi strigăte în limba rusă, deşi nu este clar ce înseamnă acestea.

In Zvenigorod, near Moscow, an unknown person used a sledgehammer to decapitate a bust of Stalin. pic.twitter.com/a8aTK2zV18