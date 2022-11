Gheorghe Carcea a fost călugăr toată viața sa de adult, întâi în Suceava, apoi la două mănăstiri din Iași, Golia și Vlădiceni, fiind de fiecare dată paracliser: ajuta la oficierea slujbelor din paraclisul unei mănăstiri (biserica mai mică), făcând parte de obștea călugărilor. La Vlădiceni, acesta a fost închinovat în perioada 2016 – 2020, perioadă în care spune că a fost în permanent conflict cu preotul Calistrat.

În înregistrarea video intrată în posesia Libertatea, publicată inițial de „Ziarul de Iași”, pr. Gherasim povestește că a avut curajul să iasă public abia acum, după ce a văzut mărturiile și materialul video cu agresiunea pr. Calistrat în cazul celor două enoriașe. „Ce mi s-a întâmplat la Mănăstirea Vlădiceni nu mi s-a întâmplat nicăieri. Loviturile pe care le-am avut… zdrobitoare de la părintele Calistrat”, spune pr. Gherasim.

Bătăile: în altar, la intrarea în biserică și în curtea mănăstirii

Pr. Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni, filmat în urmă cu două săptămâni în timp ce lovea o enoriașă în curtea mănăstirii, este acuzat de pr. Gherasim de violență în mai multe rânduri. Primul astfel de act de violență s-ar fi înregistrat în 2018, chiar în altarul paraclisului mănăstirii, unde călugărul care a plecat de la Vlădiceni spune că a găsit foarte multă mâncare. Le-a atras atenția pr. Calistrat și unuia dintre ucenicii săi prezenți în paraclis, pr. Haralambie, să nu lase alimentele mai mult de „o oră-două, că miroase totul a mâncare”.

„După aceasta, părintele Calistrat îl trimite pe pr. Haralambie la mine acolo în sfântul altar și mă lovește cu o lovitură zdrobitoare, de față fiind și arhimandritul Arsenie Butnaru, însă acesta, ca stareț al mănăstirii și duhovnic al meu de 25 de ani, nu a luat nicio atitudine să intre și să facă ceva pentru mine”, a spus pr. Gherasim în filmare.

În următoarele două incidente, susține pr. Gherasim, a fost implicat direct pr. Calistrat, de fiecare dată agresiunea fiind spontană sau neprovocată, din punctul de vedere al victimei. În același an, 2018, pr. Gherasim a participat într-o zi de miercuri la slujba de Sf. Maslu, responsabilitatea sa fiind să strângă banii lăsați de credincioși după slujbă în paraclis și să îi ducă spre locul unde erau ținuți la nivelul întregii mănăstiri.

Cu pr. Calistrat s-a întâlnit pe drum, în timp ce s-a oprit să vorbească cu portarul din curtea Mănăstirii Vlădiceni. Călugărul acuzat de acte de violență era pasager într-o mașină care ieșea din curtea lăcașului de cult.

„Oprește mașina cu pr. Calistrat, (acesta – n.red.) se dă jos din mașină, fuge prin fața mașinii și mă lovește cu pumnul în cap, de am venit jos până cu capul de toneta care este a paznicului de la poarta Mănăstirii Vlădiceni”, a mai povestit pr. Gherasim în filmare.

După a treia bătaie, călugărul a mers la Urgențe

Al treilea incident a fost și cel mai violent, susține pr. Gherasim: a avut loc în fața bisericii, pe platoul unde a fost agresată și enoriașa de către pr. Calistrat. Victima, de această dată, se afla în biserică, unde strângea pomelnicele care au fost date de cei care veneau să se roage, ținându-i loc preotului care face în mod normal asta.

„În timpul acesta vine părintele Calistrat la mine și spune: haideți să mergem până la părintele stareț, iar eu nu știam de ce. Am spus «hai să mergem», și pe alee, când mergeam spre stăreție, s-a întors și m-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am știut ce este cu mine, mi-a rupt sprânceana de la ochi că am venit și peste bordura și trandafirii de acolo. M-am ridicat și m-am dus la spital, apoi părintele Arsenie stătea și nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg la Înaltpreasfințit și îi spun”, a mai spus pr. Gherasim.

Libertatea a încercat să ia legătura cu starețul Mănăstirii Vlădiceni, pr. Arsenie Butnaru, pentru a înțelege dacă a luat într-adevăr și el parte la actele de violență reclamate de pr. Gherasim. Răspunsul acestuia a fost unul agresiv, la limita violenței verbale, spunând că în perioada de post „nu vorbesc despre lucrurile lumești, punct".

O nouă plângere oficială, depusă la Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a confirmat că derulează în momentul de față o cercetare împotriva pr. Calistrat, încă de la primele filmări făcute publice în care acesta apare agresând o femeie. Din sursele Libertatea, o nouă plângere împotriva pr. Calistrat a fost făcută chiar în dimineața zilei de joi, 24 noiembrie, în numele pr. Gherasim. Au fost atașate o plângere scrisă, consultată și de publicația noastră, și trei înregistrări video cu călugărul povestind momentele de violență și alte fapte pe care le consideră anormale, desfășurate la Mănăstirea Vlădiceni.

Într-un răspuns remis presei, pr. Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, a confirmat că pr. Gherasim a fost viețuitor al mănăstirilor Golia și Vlădiceni. Acesta a plecat, spune pr. Sturzu, în iunie 2020, când a depus o solicitare în care spune că se va alătura obștii Mănăstirii Bogdana din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Însă conform actelor oficiale de la Mitropolie, el nu figurează ca fiind membru al vreunei obști monahale din Mitropolia Moldovei și Bucovinei la acest moment.

„Nu pot spune nimic despre acuzațiile formulate de acest monah, despre acestea se vor pronunța cei în măsură să evalueze și să analizeze lucrurile de genul acesta la centrul eparhial. Duhovnicește, nu pot decât să fiu mâhnit, oricare ar fi adevărul. Cert e că nici comportamentul violent sau neadecvat cu oamenii și cu cele sfinte, după cum nici răzbunarea sau satisfacția de a lovi în cineva aflat într-un moment greu nu se pot naște dintr-o inimă ce caută să dobândească duhul jertfelnic al iubirii creștine”, a declarat pr. Constantin Sturzu.

Călugărul s-a confesat altor preoți că a fost agresat în trecut de pr. Calistrat

Din informațiile obținute de la mai mulți preoți de la Mănăstirea Golia, plecarea pr. Gherasim spre Mănăstirea Vlădiceni a venit în urma mai multor acte de violență sau comportament anormal. Aceștia susțin că preotul, care suferă de epilepsie, avea lunar momente în care-și pierdea cumpătul și se certa cu enoriașii sau cu alți angajați ai mănăstirii. Situația a culminat cu acuzații că ar fi furat un laptop din partea unui student, pe care l-a returnat fiind surprins asupra faptei, și cu pălmuirea unei bucătărese.

Dar ceilalți călugări spun că era, de regulă, un om retras, care nu căuta conflictul, și pun ieșirile sale pe seama bolii pentru care „a fost tratat inclusiv la Viena”. Unul dintre călugării cu vechime ai Mănăstirii Golia, pr. Teoctist Ureche, a confirmat însă că pr. Gherasim a fost la el în anii trecuți, când încă mai era în obștea Mănăstirii Vlădiceni, și i s-a plâns de faptul că ar fi fost bătut de mai multe ori de pr. Calistrat.

„El nu era un om rău, dar boala făcea ca în unele perioade să fie mai tulburat. În rest, săracul, era băiat cuminte. Mi-a spus şi mie când a venit pe aici mai demult (n.red. că a fost bătut de Calistrat), nu ştiu ce s-a întâmplat acolo”, a spus pr. Teoctist.

Nici de această dată, pr. Calistrat nu a dorit să răspundă apelurilor sau mesajelor primite din partea Libertatea pentru a comenta acuzațiile aduse. Acesta este în continuare oprit de la slujire pe perioada derulării anchetei de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

