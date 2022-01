Camionul implicat în accidentul de vineri se îndrepta către un laborator. Postul de știri local WNEP a declarat că accidentul s-a petrecut de-a lungul Route 54, chiar lângă Interstate 80, lângă Danville. Nimeni nu a fost rănit în urma accidentului.

Imediat după accident cel puțin trei dintre animale au fugit, iar autoritățile le-au căutat și cu ajutorul unui elicopter. De asemenea, polițiștii au cerut și ajutorul oamenilor pentru a le identifica. Nu se știe ce fel de maimuțe se aflau pe camion, dar polițiștii au publicat o fotografie a uneia dintre ele într-un copac.

Investigators shared this photo with @WNEP showing one of the monkeys that escaped from a truck after a wreck off of I-80 this afternoon. Troopers and Game Wardens are still trying to catch 4 monkeys, including this one. pic.twitter.com/zsFZdQjawP