Cristian Anton

Clujeanul Tudor Brîndușan a povestit cum bărbații pe care i-a găsit tăind lemne au început să-l înjure și să-l amenințe cu drujba, când i-a întrebat ce fac.

”Se auzeau mai multe drujbe. De curios, am tras pe dreapta și m-am băgat în pădure un pic să văd ce se întâmplă. Am întâmpinat 3 bărbați care tăiau și încărcau lemne în două mașini.

Am întrebat, fără niciun sens, ce fac, cu ce drept sau cu ce acte taie copacii respectivi.

Normal că am fost luat în primire cu râsete și mai apoi injurii ca în cele din urmă să ambaleze drujba la intimidare”, a scris clujeanul pe Facebook.

Le-am făcut niște poze, le-am zis să-mi zâmbească și m-am gândit eu să fac un denunț la poliție că vezi doamne i-ar întreba ei de sănătate. Tudor Brîndușan:

Brîndușan a sunat la poliție de două ori, pentru că prima dată operatoarea i-a spus că nu-l aude bine. A doua oară, i s-a spus că un echipaj va ajunge acolo imediat și să rămână pe loc.

A sunat de două ori la poliție

”Am sunat la poliție de două ori, prima dată tanti cred că avea chef de glume că eu o auzeam perfect și ea tot insista că nu înțelege ce zic, iar a doua oară când am sunat, după ce am dat toate detaliile și am fost pus în legătură cu ceva persoană de rang mai înalt mi s-a spus că trimit un echipaj cât se poate de repede, să rămân acolo”, a povestit clujeanul.

”Secția 4 fiind la 5 minute cu mașina de acolo am zis că ajung rapid. Am așteptat 35 de minute cel puțin, după care m-am plictisit, m-am lăsat păgubaș și am plecat către casă pentru că nu mai aveam timp să stau și mi-am dat seama că nu vine absolut nimeni”, a mai spus Tudor Brîndușan.

”Pierdere de vreme! Rezolv ceva cu postarea asta?! Nu! Poliția română, siguranță și încredere…”, a fost concluzia acestuia.

Poliția aflată la câteva minute distanță nu a venit nici după mai bine de jumătate de oră

Ulterior, poliția a revenit cu un comunicat, în care spunea că cei care tăiau și încărcau lemne erau pădurari, cu autorizație.

”Conform primelor verificări efectuate în urma apelului 112 de ieri, în zona indicată își desfășura activitatea un pădurar, iar camioneta folosită avea avize de însoțire a materialului lemnos pentru două transporturi”, a transmis IPJ Cluj.

De asemenea, inspectoratul a precizat că cercetează felul în care a fost rezolvată sesizarea

”Pentru stabilirea exactă a stării de fapt și a modului în care a fost gestionată sesizarea, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea unor verificări, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatul acestora”, se încheia comunicatul IPJ Cluj.

