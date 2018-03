Douăzeci de ani i-au trebuit unui craiovean pentru a-și transforma locuința într-un veritabil muzeu dedicat carierei militare pe care au îmbrățișat-o bunicul, tatăl său, dar și el însuși. Pasiunea lui Leontin Ciucă este una foarte costisitoare, însă în timp a reușit să adune în colecția sa sute de uniforme militare, decorații, grade și alte accesorii folosite de militarii români de-a lungul anilor.

Pe când avea 20 ani, Leontin Ciucă a primit moștenire de la bunicul său un semn de coifură lucrat cu fir de aur, purtat cândva de Alexandru, regele Serbiei, în perioada 1889 – 1903, căsătorit cu fiica lui Ferdinand I. Îndrăgostit de uniforma militară, craioveanul a decis să ducă mai departe tradiția de familie, bunicul lui fiind un colecționar înrăit.

“După moartea bunicului, am găsit la el câteva costume militare, de prin Primul Război Mondial. Am mai luat câteva decorații de la tatăl meu, el fiind militar de carieră, și de aici a pornit totul. Am strâns de-a lungul anilor mii de obiecte pe care până acum patru ani le țineam acasă, ba expuse, ba prin cutii pe balcon. În ultima perioadă, cu ajutorul celor de la Cercul Militar Craiova, le-am expus acolo”, povestește Leontin Ciucă, cu multă pasiune, despre colecția sa.

Craioveanului îi este foarte greu să vorbească despre o singură piesă preferată, însă prețuiește foarte mult moștenirea de la bunicul său.

“Cea mai importantă piesă din colecție este un semn de coifură lucrat cu fir de aur, purtat de Alexandru I, regele Serbiei. Recunosc că pasiunea mea este costisitoare, sunt multe elemente pe care le am și sunt unice, precum o mască contra gazelor din Primul Război Mondial. Dar sunt colecționari peste tot și mai facem schimb sau le cumpăr de la ei. Am o colaborare foarte bună cu Claudiu Vulpean, de la clubul «Tradiții Ostășești» și mă mai ajută să intru în legătură cu alte persoane care au aceeași pasiune”, povestește Leontin Ciucă.

A dus un camion cu uniforme și însemne militare la Teatrul Național din Craiova

Zilele acestea, toată suflarea oltenească sărbătorește, pentru prima dată, Ziua Olteniei. Colecția craioveanului Leontin Ciucă a fost descoperită de directorul Ansamblului Folcloric “Maria Tănase”, Niculina Stoican, care l-a invitat pe colecționar să își expună bunurile în cadrul unei manifestări dedicate oltenilor.

“Doamna Niculina a venit la Centrul Militar și a văzut ce am colecționat. Este prima persoană care mă invită să arăt lumii ce bogății am strâns de-a lungul anilor. Este pentru prima dată când am scos exponatele spre a fi văzute și de alte persoane decât de prieteni. Cred că este o manifestare inedită. Am venit cu un camion în fața Teatrului Național din Craiova plin cu însemne militare și uniforme”, mai spune Ciucă.

Craiovenii pot vizita expoziția din Foaierul Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova până vineri și pot admira diverse uniforme de război, de gală, de stradă, din cele două Războaie Mondiale, dar și echipamentul actual al militarilor craioveni, Scorpionii Roșii și Scorpionii Albaștri.

Vrea să-și dubleze colecția de uniforme și însemne militare

Craioveanul Leontin Ciucă nu vrea să se oprească aici cu colecționatul însemnelor militare, ci intenționează să dubleze numărul acestora.

“Am doar 42 ani, mai atâția ani de trăit și în tot acest timp voi căuta să colecționez însemne militare. Vreau să dublez colecția. Îmi doresc foarte mult să promovez acest spirit al carierei militare, mai ales acum când este anul Centenarului. Armata Română a avut un rol crucial în înfăptuirea Marii Uniri”, spune mândru Leontin Ciucă.

În cadrul Zilelor Olteniei, cu prilejul Centenarului, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a găzduit expoziția de postere cu titlul “Craiova în Primul Război Mondial”. Au fost prezentate publicului o serie de imagini, fotografii și informații din perioada 1916-1918, când Craiova a fost ocupată de armatele Puterilor Centrale și a preluat rolul de cartier general al celui mai important nod militar din regiunea Oltenia – Comandatura germană de etapă nr. 269.

Teatrul Național “Marin Sorescu” a găzduit, miercuri seară, spectacolul folcloric cu temă istorică “N-auzirăți de-un oltean?”. Conceput pentru a transmite spiritul oltenesc, vesel, iubăreț, isteț, dar și sentimentul patriotic al olteanului, spectacolul punctează muzical tradițiile folclorice oltenești, dar și istoria regiunii prin includerea în scenariu a celor patru figuri marcante ale oltenilor: Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu și Constantin Brâncoveanu.