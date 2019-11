De Petre Dobrescu,

“10 motive pe ștampilă pentru Dăncilă” este intitulat editorialul pe care jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a publicat ieri seară pe republica.ro.

La punctul 1, jurnalistul spune că ”dănci”, numele fostului premier și candidat la Președinție provine din expresia romă ”den ci”.

PSD Sibiu zice să nu-i votăm pe Iohannis și Barna, că nu au nume românești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votăm pe rromânca Dăncilă, care are un frumos nume rrom: dănci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia rromă den ci, «dă-mi ceva!». Eventual, un vot.

