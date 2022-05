Cele trei mărci internaţionale de sucuri au lipsit în mare parte de pe rafturile magazinelor ruseşti de când compania Coca-Cola şi-a suspendat activitatea în Rusia, în martie.

Produsele Coca-Cola încă se găsesc în magazine, cu toate că în număr redus, dar preţurile au crescut exponenţial, cu aproximativ 200% de la suspendarea activităţii companiei pe teritoriul rus.

Producătorul Ochakovo vrea să vină acum cu alternative și anunță pe rețelele sociale că CoolCola are „gustul renumit de cola”.

Între timp, sticlele companiei Ochakovo, respectiv Fancy, care are aromă de portocale, şi Street, cu gust de lămâie şi lime, imită schemele de culori ale mărcilor Fanta şi Sprite.

Înfiinţată în Uniunea Sovietică în 1978, Ochakovo produce în mare parte băuturi tradiţionale ruseşti, precum fermentat pe bază de cereale şi băutură cu miere cu un conţinut scăzut de alcool medovukha.

You can wash it down with these suspiciously familiar new sodas just released by a top kvas (fermented bread drink) producer https://t.co/mQsamG3G4Q pic.twitter.com/RNDJLk9Da4