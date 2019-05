Un director de la Protecția Copilului a furat alocațiile copiilor. Procurorii l-au trimis în judecată, conducerea DGASPC Buzău l-a mutat pe alt post, de administrator

Potrivit șefului Serviciu Juridic și Contencios din cadrul DGASPC Buzău, Lenuța Rotaru, faptele comise de coordonatorul centrului de copii din localitatea Beceni datează din 2017. Atunci s-a constatat că lipsesc din cont alocațiile mai multor copii asistați, a fost demarată o anchetă și au fost anunțate autoritățile.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că Valerică Dogaru, șeful centrului de la Beceni, având acces la pinurile cardurilor de alocații ale tinerilor și copiilor din unitate, și-a însușit banii acestora timp de mai multe luni.

”În august 2017, DGASPC a sesizat Poliția cu privire la existența unui prejudiciu la centrul de la Beceni. Faptele erau anterioare acestei date. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și s-a colaborat cu organele de poliție în instrumentarea cazului. Persoanele prejudiciate au fost tineri beneficiari de servicii prin centrul de la Beceni”, a declarat Lenuța Rotaru, șef Serviciu Juridic și Contencios din cadrul DGASPC Buzău.

În urma anchetei, directorul centrului de la Beceni și-a recunoscut faptele și a restituit prejudiciul, circa 8.000 de lei, bani reprezentând alocațiile copiilor.

Conducerea DGASPC Buzău l-a sancționat prin demiterea din funcția de coordonator al centrului si l-a mutat pe un alt post, cel de administrator, iar procurorii l-au trimis în judecată.

”Când am descoperit situația, persoana respectivă era șeful centrului și imediat cum am văzut despre ce este vorba i s-a retras această funcție. El este în continuare angajat, însă pe o funcție care nu are nici o legătură cu conturile copiilor sau cu vreun alt cont”, a spus reprezentantul DGASPC Buzău.

Beneficiarii centrului rezidențal pentru recuperarea si reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr 5 Beceni sunt copii si tineri de până la 18 ani, neîncadrați în grad de handicap, dar cu diferite diagnostice de tip ADHD, retard usor, tulburări de comportament, perturbări de atenție. Sunt copii provenind din familii, cazați temporar acolo sau beneficiari transferați din alte servicii de tip rezidential al DGASPC Buzău.

Valerică Dogaru a fost primar al comunei Beceni în perioada 2008-2012. Ulterior, a fost numit șef al centrului de copii din localitate.

