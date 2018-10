Dispozitiv explozibil descoperit în apropierea locuinţei miliardarului George Soros, din New York

Un pachet suspect a fost găsit luni, într-o cutie poştală în apropierea casei din New York a miliardarului american George Soros. Autorităţile au răspuns apelului efectuat în jurul orei 15.45 de la domiciliu din Katonah, potrivit publicaţiei The New York Times.