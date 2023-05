Astakhov a amintit, la un moment dat, că pe 9 mai 2022, ambasadorul rus în Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie în timpul unui eveniment organizat de Ziua Victoriei.

„Așteptam să văd: îl vor găsi pe ambasadorul Poloniei plutind pe râul Moscova? O să vă explic de ce vorbesc despre asta. Orice student în drept internațional poate să explice că există măsuri de retorsiune și represalii, măsuri de răspuns pentru acțiuni neprietenoase. Sunt în cadrul de drept internațional. Am învățat bine asta la școala KGB, la facultatea de contrainformații”, a afirmat Pavel Astakhov.

Appearing on Vladimir Solovyov’s show, former Children’s Ombudsman Pavel Astakhov argues that murdering Ambassadors is fully within the framework of international law. He wonders why the Polish Ambassador is yet to be found floating in the Moskva River.https://t.co/1LC1zvplOo