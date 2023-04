„Pasul făcut de Varşovia, care iese din cadrul unei relaţii interstatale civilizate, este atât de obraznic încât nu poate rămâne fără o reacţie corespunzătoare pentru autorităţile şi interesele Poloniei în Rusia. Acest lucru trebuie să-l înţeleagă iniţiatorii unor aventuri atât de provocatoare”, a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

În același comunicat, MAE rus a denunțat „o nouă acţiune ostilă” din partea Poloniei şi o „încălcare grosolană a Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, precum şi un atentat împotriva proprietăţilor diplomatice ruse în Polonia”.

Clădirea liceului rus din Varşovia a fost pusă sâmbătă sub sechestru de autoritățile poloneze. Poliția a acționat în forță, forțând uşa de la intrare pentru a intra în clădire, potrivit imaginilor difuzate de presa poloneză.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp