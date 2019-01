Un grup al Termocentralei Rovinari a fost închis. Stocurile de cărbune au fost epuizate

Astfel, conform documentului, „TA 6” (TA – Turbină Abur – n. r.) a fost oprită „Acc.” (accidental – n. r.) din „lipsă cărbune”, notează economica.net.

Situația este complicată și de greva minerilor, care durează de câteva zile, iar dacă aceștia nu reîncep munca, există riscul ca întreaga activitate a Complexului Energetic Oltenia să fie blocată. În aceste condiții, ministrul Energiei, Anton Anton, a plecat miercuri dimineață spre Oltenia, pentru a încerca să aplaneze conflictul dintre stat și minerii care sunt în grevă.

„Ministrul Energiei Anton Anton impreuna cu Secretarul de Stat Doru Visan vor avea in cursul zilei de astazi, 17 ian 2019, o noua întâlnire cu liderii sindicali din cadrul Complexului Energetic Oltenia, urmare a reluării grevei in carierele CEO. Discutiile vor avea loc începând cu ora 12:00 la sediul Prefecturii din Targu Jiu. Menționam ca la finalul intalnirii, ministrul Anton Anton va susține o conferința de presa in care va prezenta concluziile acestor discuții. Va vom tine la curent pe parcursul acestei zile cu ora începerii declarațiilor de presa, in funcție de durata intalnirii inițiale”, se arată în comunicatul ministerului.

Miercuri, Tribunalul Gorj a admis cererea de încetare a grevei minerilor depusă de conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO), iar patronatul a făcut apel la salariați pentru încetarea protestului.

Reprezentanții CEO au transmis, într-un comunicat, că fiecare zi de protest ar putea aduce pagube care depășesc suma de circa 15 milioane de lei, potrivit Mediafax.

Foto: igj.ro

