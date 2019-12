De Petre Dobrescu,

În noaptea de 2 spre 3 aprilie 2016, Alessandro Baldanza a luat o prostituată în mașină și a mers cu ea pe Via Casteldebole, de la periferia orașului Bologna. Acolo, cei doi „porumbei” au fost surprinși de doi paznici, a informat rotalianul.com.

Cum s-a petrecut incidendul

„Am luat în mașină din zona Viale Togliatti o prostituată din America de Sud în timp ce concubina mea era la muncă și am dus-o pe un drum de țară, lângă acea clădire.

Ajunsesem de numai câteva minute când au venit acei oameni îmbrăcați în civil, fără uniforme sau semne distinctive.

Eu am văzut trei, unul în lateral, în partea mea, unul în partea prostituatei și unul în spatele mașinii”, a declarat la acea vreme Baldanza.

De fapt, erau doar doi bărbați, nu trei, dar e adevărat că nu erau îmbrăcați în uniformele de la compania Cobra Security la care se pare că erau angajați. Cei doi aveau însă sarcina de a păzi o clădire părăsită care se afla chiar în zona unde bărbatul italian a parcat mașina.

„Cel care se afla mai aproape de mine mi-a cerut să deschid geamul și mi-a spus să tac din gură și să cobor din mașină. Eu am răspuns că vreau doar să plec de acolo, dar el a insistat și l-am văzut că a băgat mâna în buzunar.

Recomandări În corpul de 21 de consilieri, ministrul sănătății Victor Costache are 3 sfătuitori cu probleme penale, unul condamnat pentru șantaj în ziar și care răspunde chiar de presă!

Mi-era teamă că avea un pistol, credeam că sunt jefuitori, așa că am apăsat accelerația mașinii, a cărei motor rămăsese mereu pornit”, mai spunea inculpatul în declarațiile sale.

„După ce m-am predat am aflat că a murit”

În realitatea, cei doi paznici, amândoi de cetățenie română, nu erau înarmați și acest lucru a fost confirmat ulterior de carabinieri.

„Am întors mașina, fiindcă era o stradă fără ieșire. Voiam doar să plec, dar acel bărbat mi s-a pus în față. Am încercat să-l evit, dar el s-a mutat și l-am lovit cu mașina. Am fugit și am scăpat de prostituată. Abia după ce m-am predat la carabinieri am aflat că a murit (n.r. – paznicul)”, aexplicat italianul.

Bărbatul pe care l-a omorât era Iulian Cucu, în vârstă de 40 de ani, iar Alessandro Baldanza s-a predat autorităților în aceeași noapte și a fost denunțat, apoi trimis în judecată cu acuzația de omor rutier din culpă cu fugă de la locul accidentului.

Recomandări Guvernul pregătește tăierea salariilor pentru unii bugetari printr-un truc. Cine e afectat

Familia a primit 800.000 de euro

Procurorii au cerut inițial o pedeapsă de zece ani, judecătorii i-au dat doar cinci, dar italianul a făcut apel.

Curtea de Apel din Bologna a reîncadrat apoi delictul de la omor rutier din culpă cu fugă de la locul accidentului la exces de legitimă apărare din culpă.

Judecătorii au recunoscut de asemenea, ca atenuantă, despăgubirea familiei Cucu cu 800.000 de euro din partea companiei de asigurări cu care inculpatul avea încheiat contractul de asigurare pe mașină.

În final, bărbatul italian a fost condamnat miercuri, 18 decembrie 2019, la numai doi ani de închisoare cu posibilitatea de eliberare condiționată.

Citeşte şi:

O badantă româncă a modificat testamentul bătrânului italian pe care l-a îngrijit. Ce sume și bunuri și-a „donat” singură

Un român, care lucra în Italia „la negru”, a murit. Familia acuză firma că l-a angajat legal a doua zi după deces

Un român de 26 de ani a murit sub ochii tatălui său în Italia, unde munceau împreună

GSP.RO Unul dintre cei mai iubiți români e categoric: „Ajunge! Niciodată nu mă mai întorc în România! M-au trădat românii, nu străinii!"

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2019. Taurii vor avea ocazia de a ieși în evidență