Un jandarm din Hunedoara a salvat viața unui bătrân. Un jandarm din Hunedoara, aflat în timpul liber, a devenit eroul comunității, după ce a salvat viața unui bătrân, care căzuse în fața porții casei în care locuia.

Pe pagina oficilă de Facebook a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara a apărut și lecția de viață predate de omul legii:

“Astăzi 19 ianuarie a.c., în jurul orei 08.50, plutonier major Onu Petru din cadrul Detașamentului 5 Jandarmi Hațeg, în timp ce se deplasa spre casă, după ce a ieşit din serviciu, a observat o persoană de sex masculin căzută, la poarta casei sale, pe str. Dealul Viilor din orașul Hațeg. Acesta a oprit mașina și l-a întrebat dacă se simte bine sau dacă are probleme. Bărbatul i-a spus că a căzut, crede că are piciorul rupt și nu poate să se ridice. Subofițerul i-a acordat primul ajutor, punându-i o haină sub șezut, a sunat la serviciul de urgență 112 și a solicitat ambulanța, după care a intrat în curte și a anunțat familia persoanei. Numitul P.I., în vârsta de 79 de ani a fost preluat de ambulanță și transportat la spitalul din Hațeg. Familia i-a mulțumit jandarmului pentru gestul făcut”.