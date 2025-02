Frumoasa vedetă care face parte din echipa emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani”, acolo unde lucrează și fostul ei iubit Cuza, a ajuns subiect de discuție și la Antena Stars, în cadrul emisiunii Spynews TV.

Cei care au vorbit despre Ramona Olaru au fost Mihai Mitoșeru și Monica Tatoiu.

„Dacă mă uit acum la ea, din punct de vedere profesional, a crescut enorm în ultimii ani. Asta a vrut și asta a și primit. Profesional este foarte bine. A pornit de foarte jos, este de apreciat. Dacă ar fi ceva ce i-aș reproșa, ar fi că ea tot spune că vrea o relație serioasă, o familie, un copil, dar umblă cu băieți care nu-și doresc la fel. Referitor la relații, sunt sigură că, la un moment dat, o să apară acel bărbat potrivit pentru ea”, a spus Mihai Mitoșeru.

El a fost completat și de Monica Tatoiu: „Cine își dorește să se autodepășească, cu tenacitate, poate s-o facă. Trebuie să-ți alegi cercul social când vrei să-ți schimbi viața”.

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea, Ramona Olaru a vorbit despre căsătorie, afirmând că s-a dat cu sania în curtea studioului emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani” și a căzut. Iar acest lucru ar însemna că urmează să se mărite.

„Așa se zice? Că te măriți atunci când cazi pe zăpadă? Nu că sunt proastă și nu am știut să stau pe picioare? Dar să știi că m-am distrat”, a spus Ramona Olaru.

Înainte de a ajunge în televiziune, Ramona Olaru a fost căsătorită cu Bogdan Olaru, însă cei doi au divorțat, iar tânăra a decis să-i păstreze numele fostului soț. Și recent a vorbit despre acea despărțire.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea. A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am început să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit”, a spus Ramona Olaru pentru Cancan.

