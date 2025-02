Salarii majorate la Metrorex, nu mai e pericol de grevă generală

În noiembrie 2024, Marian Artimon și administrația Metrorex au semnat un Contract Colectiv de Muncă, care prevedea, printre altele, creșterea salariilor cu 1.050 de lei. Ulterior, Guvernul a aprobat Ordonanța Trenuleț, care nu permitea majorarea remunerațiilor la societățile și companiile de stat cu pierderi, situație în care se afla și Metrorex.

Nemulțumiți de situație, angajații au intrat în gravă japoneză la începutul lunii februarie și au amenințat că, în cazul în care doleanțele nu le vor fi ascultate, există riscul să intre în grevă generală.

Toți angajații din subteran vor beneficia de bonuri de masă

Din fericire, nu mai este cazul. Marian Artimon, președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), a anunțat că salariile vor crește la Metrorex. Mai mult, angajații toți angajații din subteran vor beneficia de bonuri de masă, din data de 21 februarie.

Totodată, toți angajații care au salarii lunare mai mici de 8.000 de lei vor primi în continuare tichete de masă.

„Am reușit. Este pentru prima dată în istoria USLM când reușește să modifice o Ordonanță de Guvern printr-o altă Ordonanță, astfel încât să obținem tot ceea ce ni se cuvenea prin Contractul Colectiv de Muncă. Astfel, ieri, la ședința Consiliului de Administrație am avut o întâlnire și cu conducerea executivă, și cu AGA și s-a convenit că Ordonanța de Urgență numărul 4 este acoperitoare astfel încât salariații Metrorex să-și primească drepturile.

Astfel, se va trece de îndată la completarea în sistemul informatic cu noile grile de salarizare, după care, odată cu grila de salarizare modificată în sistemul informatic, compartimentele de Personal ale subunităților și aparatului central pot să-și facă actele adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților astfel încât acestea să fie semnate pentru ca salariații la lichidarea lunii februarie să-și primească drepturile convenite.

Astfel, am obținut mărirea și am obținut bonurile pentru toată lumea care muncește în subteran și cei care au sub 8.000 (de lei – n.red.) la suprafață.

Bonurile, prin această Ordonanță de Urgență, vor fi acordate pentru încă 2.000 de salariați ai Metrorex. Mai avem o problemă undeva la 300 de persoane pentru care va trebui să găsim soluția pentru ca și acestea să primească bonurile”, a spus Marian Artimon.

