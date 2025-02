Obligațiile impuse lui Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale 2024 nu are voie să părăsească țara și are obligația de a informa autoritățile despre schimbarea locuinței.

În plus, nu are voie să creeze sau să utilizeze conturi pe platforme sociale pentru a publica conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Totodată, el are obligația de a se prezenta la organul de poliție desemnat de IPJ Ilfov care va stabili un program de supraveghere.

În aceeași ordine de idei, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală și la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară când este chemat și nu are voie să dețină sau să poarte armă.

Fostul candidat la Președinția României a făcut și primele declarații după ce a fost audiat la Parchetul General. El a ținut să-i liniștească pe susținătorii săi spunând că este „foarte bine”.

„Sunt foarte bine, nu mă surprinde nimic. Îmi amintesc de mentalitatea și sistemul comunist din anii 50. Mergem înainte, poporul demonstrează, noi suntem puterea, și noi suntem această țară”, a afirmat el.

Care sunt acuzațiile cu care se confruntă Călin Georgescu

Recomandări Călin Georgescu, dus la Parchetul General. A fost blocat în trafic, în București

Amintim că Georgescu a fost ridicat din trafic de către polițiștii din București în după-amiaza zilei de miercuri, 26 februarie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de aducere în vederea audierii.

El este acuzat de șase infracțiuni, conform unui comunicat al Parchetului General. Iată care sunt acuzațiile:

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

Recomandări Ce acuzații sunt în dosarul în care Călin Georgescu a fost adus cu mandat la Parchet: „Idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe”

Acțiunea procurorilor vine în aceeași zi în care Horațiu Potra și 26 dintre oamenii lui s-au trezit cu mascații la ușă pentru a fi audiați într-un dosar pentru „constituirea unei organizații cu caracter fascist”.

Știrea zilei: Călin Georgescu, sub control judiciar pentru 60 de zile. Urmărește subiectul pe Libertatea.ro!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Călin Georgescu a pierdut definitiv la ÎCCJ. Nu a mers la instanță pentru că este în cârje

Urmărește-ne pe Google News