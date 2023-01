Pe 31 decembrie, un Embraer 175 al companiei American Airlines a fost parcat pe aeroportul regional din Montgomery.

Aparatul cu 12 locuri la clasa business și 64 la „economic” era programat să zboare către Dallas, în Texas, la ora locală 15.45.

Însă, din motive necunoscute, un bărbat care încărcase bagajele s-a apropiat prea mult de aeronavă și, pur și simplu, a fost aspirat în motorul din stânga, care era deja pornit.

? #UPDATE : American Airlines employee baggage-handler has been confirmed dead after fatally sucked into American Airlines jet engine at Montgomery Regional Airport pic.twitter.com/VF38R3diTg

Pompierii aeroportului au fost alertați imediat, dar nu au putut decât să determine decesul bărbatului. Aeroportul a fost închis ore întregi.

Administrația Federală a Aviației (FAA, Autoritatea Americană pentru Controlul Traficului Aerian) a confirmat că accidentul.

Today around 3 pm an American Airlines ground crew piedmont employee was involved in a fatality, no additional information is available at this time. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased.