Controversa privind locația avionului

Incidentul s-a petrecut la aproximativ două ore și jumătate după decolarea de pe Aeroportul Internațional Los Angeles. Conform plângerii depuse de fiul său, Surya Jayaweera, însoțitoarea de bord l-a informat că nu mai sunt disponibile mese vegetariene și i-a oferit o masă obișnuită cu carne, sugerându-i să „mănânce în jurul” cărnii.

În timp ce încerca să evite carnea din mâncare, Jayaweera a început să se înece. Echipajul a intervenit și a contactat serviciul medical MedAire pentru asistență. Nivelul de saturație a oxigenului pacientului a scăzut la 69%, mult sub limita de siguranță de 88%.

Există o discrepanță în ceea ce privește locația exactă a avionului în momentul incidentului. Conform plângerii, pilotul a susținut că nu putea efectua o aterizare de urgență deoarece aeronava zbura deasupra Cercului Arctic. Însă fiul lui Jayaweera afirmă că avionul se afla, de fapt, deasupra statului Wisconsin și ar fi putut fi deviat cu ușurință.

Aterizare de urgență și deces

Avionul a aterizat în cele din urmă la Edinburgh, Scoția, după aproximativ 8 ore de la incident. Jayaweera era inconștient de peste trei ore când a fost transportat la spital. Din păcate, era deja prea târziu. Conform plângerii, Asoka Jayaweera a decedat pe 3 august 2023 din cauza pneumoniei de aspirație.

Familia lui Jayaweera a intentat un proces pentru deces din culpă împotriva Qatar Airways. Plângerea menționează că atât Qatar, cât și Statele Unite sunt membre ale Convenției de la Montreal, care stabilește o limită de despăgubire de aproximativ 175.000 de dolari pentru decese și vătămări corporale la bordul aeronavelor.

Surya Jayaweera solicită daune pentru neglijență și deces cauzat de culpă care depășesc această limită. Suma exactă urmează să fie stabilită în instanță.

Probleme similare în trecut

Acesta nu este un caz izolat. Anul trecut, vedeta britanică Jack Fowler a declarat că a fost la un pas de moarte după ce i s-a servit un curry de pui cu nuci la bordul unui zbor Qatar Airways, deși suferea de o alergie severă la nuci. Un incident similar i s-ar fi întâmplat și cu un an înainte.

În vara acestui an, un zbor Singapore Airlines a fost forțat să aterizeze de urgență la Paris după ce o pasageră alergică la crustacee a suferit o reacție severă la o masă care conținea creveți.

Qatar Airways oferă 19 meniuri speciale, dintre care șapte sunt fără carne, incluzând opțiuni vegane și vegetariene. Cu toate acestea, incidente precum cel al lui Jayaweera ridică întrebări serioase cu privire la gestionarea restricțiilor alimentare ale pasagerilor de către companiile aeriene.

Un purtător de cuvânt al Qatar Airways nu a răspuns solicitării de a comenta incidentul.

