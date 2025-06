Arne Bye (55 de ani) a activat timp de zeci de ani ca medic de familie în comuna Frosta, situată în centrul Norvegiei. Din noiembrie anul trecut, medicul a fost adus în instanță pentru acuzații foarte grave, fiind suspectat de agresiuni sexuale. În total, 94 de femei au depus mărturii despre consultațiile nepotrivite ale acestuia, care au fost comise în perioada 2004 – 2022.

Reclamantele au denunțat pipăiri în zonele intime, penetrări cu degetul, precum și cu ajutorul unor obiecte. În plus, Arne Bye filma toate aceste acte care nu aveau nicio justificare medicală.

În cele din urmă, medicul a fost condamnat vineri 21 de ani de închisoare pentru 70 de violuri și agresiuni sexuale, precum și pentru 85 de cazuri de abuz în serviciu. El nu va mai avea voie să practice medicina și va trebui să-și despăgubească victimele.

Zvonurile circulau de aproape 20 de ani pe străzile din Frosta. Alarma a fost dată în 2006, de către un coleg ginecolog de la un spital local, după ce auzise mărturisirea unei paciente: medicul de familie Arne Bye ar fi masat organele genitale ale femeii în timpul unei consultații.

Karen, în vârstă de 47 de ani, una dintre acuzatoare, a aflat în timpul anchetei că a fost chiar filmată în timp ce era goală pe masa de examinare ginecologică.

Arne Bye a instalat 13 camere în cabinetul medical. Poliția a confiscat sute de ore de filmare. Un specul, un vibrator, un deodorant, un borcan de vopsea de păr și chiar un inhalator vechi pentru astm au fost descoperite în timpul perchezițiilor și se crede că au fost folosite pentru violarea pacientelor.

