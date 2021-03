Cum autoritățile i-au anulat bărbatului toate documentele de identitate, întrucât acesta a fost declarat „mort”, moldoveanul a avut probleme la frontieră, la revenirea acasă, iar poliția i-a reținut pașaportul și l-a reținut o zi în aeroport.

Bărbatul a plecat la muncă, în Germania, în 2018, iar la întoarcerea sa acasă a primit o copie a certificatului de deces de la Oficiul Stării Civile, care confirma moartea sa. A fost și la cimitirul din sat, unde exista și crucea cu numele său.

Timp de o lună, de când a revenit în țară, el a scris cereri la Poliție, s-a adresat și Procuraturii, însă toată lumea îi cere răbdare.

„După ce am ajuns acasă, am fost la Poliție să văd care e situația. „Vă rog, domnule Furman, ne iertați, dar noi te-am îngropat!”, așa mi-au zis. Asta-i realitatea. Am scris și la Procuratură să se clarifice treaba: „Așteptați, așteptați, aveți răbdare, că trebuie să fie judecată și în baza judecății o să vă înviem”, a povestit Furman.

Încurcătura cu un cadavru necunoscut



Fiica bărbatului a povestit că, în toamna anului trecut, a fost anunțată telefonic de Poliția din localitate că tatăl ei ar fi mort. După câteva zile, fratele ei a mers la morgă, dar nu a identificat cadavrul. Prin urmare, anchetatoarea care se ocupa de caz le-a dat asigurări că omul va fi înmormântat cu nume necunoscut, ca, mai târziu, să afle cu toții că Ghenadie Furman a fost trecut, totuși, pe lista celor morți și că a fost eliberat și un act de deces pe numele lui.

Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, cazul este în gestiunea procuraturii raionale și urmează să aibă loc procedurile necesare pentru restabilirea actelor de identitate ale lui Ghenadie Furman.

Potrivit Realitatea Moldova, Inspectoratul General al Poliției a dispus inițierea unei anchete ample în vederea elucidării tuturor circumstanțelor, precum și acțiunilor sau a inacțiunilor fostei conduceri a Inspectoratului de Poliție Cahul la gestionarea situației respective.

Un român a luptat 14 ani să demonstreze că e viu

Cazul lui Furman seamănă cu cel al unui bărbat din comuna ieșeană Bivolari, care a fost declarat decedat în urmă cu 14 ani, dintr-o eroare a unui funcționar. Greșeala a fost reparată de magistrații Judecătoriei Iași, care au anulat documentul în decembrie 2020.

Tot în Iași, Gabriel Luca, din Costuleni, a fost dat dispărut în octombrie, iar o lună mai târziu, poliția a găsit un cadavru, într-un râu. Chemată pentru identificare, familia a spus că trupul este al bărbatului. Pe 12 noiembrie, bărbatul a fost înmormântat, iar rudele lui au crezut că e mort. La mijlocul lunii decembrie însă, bărbatul s-a întors acasă viu și nevătămat.

Foto: Realitatea.md

Citeşte şi:

Ce văd turiștii străini de pe terasa Hotelului Cișmigiu. „Nu e nevoie de cutremur, sunt multe clădiri care, din păcate, vor cădea de la sine”

Un bărbat a murit în șoc hipotermic, după ce a rămas blocat în mâlul unui baraj, când încerca să scape de paznicii care l-au prins la braconaj

Doi polițiști din Suceava au fost amendați după ce au parcat pe două locuri pentru persoanele cu dizabilități

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Andreea Marin, probleme GRAVE de sănătate: ”Aveţi 1 litru de sânge în abdomen” Detalii despre diagnosticul pus de medici

Observatornews.ro Cazul profesoarei din Oradea, care a murit după rapelul cu Moderna. Soțul femeii face dezvăluiri despre ultimele zile din viaţa acesteia

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2021. Taurii sunt mai prietenoși astăzi, ceea ce poate atrage multe reacții pozitive

Știrileprotv.ro O femeie din Suceava și-a făcut bagajele și a plecat brusc de acasă, lăsându-și singuri cei 6 copii. Motivul este incredibil

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Descoperă Viorica. Află ce poate face acest produs cosmetic pentru tine (Publicitate)