Din imaginile prezentate într-un raport al organizației reiese că este „pe cale să se încheie” construcția unui reactor cu apă ușoară la situl din Yongbyon, a început ridicarea unei alte clădiri și au avut loc deversări de apă din sistemul de răcire, un indiciu că reactorul urmează „să devină operațional”.

Totodată, 38 North precizează că un reactor de cinci megavaţi funcționează în continuare și în zonă se fac alte construcții.

Recent commercial satellite imagery of #NorthKoreas Yongbyon Nuclear Scientific Research Center indicates a high level of activity around the complex, including the Experimental Light Water Reactor. Analysis by Peter Makowsky and Jack Liu. https://t.co/l6DTI2XNai