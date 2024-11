„Astăzi le predau camarazilor mei coreeni un cadou de la Vladimir Putin către Grădina Zoologică din Phenian. Am adus peste 70 de exemplare”, a declarat ministrul Aleksandr Kozlov din capitala nord-coreeană, citat de biroul său de presă.

Ministrul rus a subliniat că, „din punct de vedere istoric, animalele au ocupat un loc important în relaţiile interstatale și ele sunt dăruite ca semn de sprijin, bunătate şi grijă”.

Cadoul lui Putin include, pe lângă leu și urși, doi iaci domestici, cinci papagali albi din specia cacatos, 25 de fazani și 40 de rațe mandarin.

Vladimir Putin gifted more than 70 animals from the Moscow Zoo to North Korea. The gift included brown bears, yaks, white cockatoos, pheasants, mandarin ducks and a lion.



Read more: https://t.co/Fiz7qqbY05 pic.twitter.com/G0riG9QxnO — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 20, 2024

Ministrul Aleksandr Kozlov, copreședinte al Comisiei interguvernamentale ruso-coreene pentru cooperare economică și comercială, a reamintit că grădinile zoologice din Moscova și Phenian cooperează de 13 ani.

Recomandări Directorul de spital care l-a surclasat pe Sorin Oprescu la anii de pușcărie. Florin Secureanu își deconta bijuteriile, limuzina și călătoriile în jurul lumii

În aprilie, Rusia a donat păsări, inclusiv vulturi, cocori și papagali, Grădinii Zoologice Centrale din Phenian.

Phenianul și Moscova au consolidat legăturile de cooperare după ce Putin a vizitat Coreea de Nord în iunie și a încheiat un tratat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Kim i-a dăruit lui Putin o pereche de câini Pungsan, o rasă locală, în timpul acelei călătorii. De asemenea, cei doi au condus pe rând într-o limuzină Aurus, construită în Rusia.

Coreea de Nord este, în același timp, unul din cei mai importanți furnizori de armament ai Rusiei în războiul din Ucraina.

Recent, Phenianul a trimis Rusiei noi transporturi cu sisteme de artilerie şi lansatoare de rachete pentru a-i susţine efortul de război împotriva Ucrainei, a afirmat miercuri un parlamentar sud-coreean.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News