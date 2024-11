După cum scrie Militarny, fotografiile au fost distribuite de mass-media de propagandă rusă. Se spune că vehiculul de pe platforma feroviară are silueta corespunzătoare și designul caracteristic șasiului pe șenile cu cinci roți al obuzierului autopropulsat M1989 Koksan.

Despre acest sistem de artilerie se știe că folosește un calibru rar de 170 mm, care, combinat cu o țeavă lungă, oferă o rază de tragere semnificativă. Din această instalație, proiectilele convenționale pot ajunge la o distanță de până la 40 km, iar pentru muniția activ-reactivă – aproape 60 km, cu un foc la fiecare 5 minute.

Această gamă depășește semnificativ capacitățile artileriei rusești și doar tunul sovietic 203-mm 2S7 „Pion” cu proiectile active, are caracteristici similare.

M1989 Koksan este numele de cod al sistemului de artilerie autopropulsat de 40 de tone din Coreea de Nord, care a fost văzut pentru prima dată la o paradă în orașul Koksan în 1989. Este o dezvoltare a instalației M1978, care a fost gândită în anii 70.

Potrivit experților, Koksan este un exemplu de artilerie strategică nord-coreeană, creată pentru a lovi teritoriul Coreei de Sud, înainte de apariția armelor cu rachete. Versiunea sa anterioară, M1978, a fost folosită în războiul Iran-Irak în 1987, unde Koksan a fost folosit pentru atacuri masive de artilerie.

Astăzi, acest sistem ar putea reprezenta o amenințare pentru artileria ucraineană cu rază lungă, cum ar fi PzH2000 și CAESAR. Rusia are, de asemenea, acces la muniția de 170 mm aflată în depozitele Coreei de Nord.

Apariția obuzierului M1989 Koksan în Federația Rusă a fost comentată de observatorul politic-militar Alexander Kovalenko.:

„De fapt, o alegere foarte ciudată. Tunurile autopropulsate M1989 Koksan au un calibru de 170 mm, care nici măcar nu se apropie de calibrele standard rusești/sovietice. RPDC furnizează Rusiei tunuri autopropulsate, cu care vor încerca să-l înlocuiască pe 2S7 „Pion”, fiind în același timp dependentă de proviziile de muniție din Coreea de Nord”.

În opinia sa, în acest fel Coreea de Nord „agață” Kremlinul cu achiziția de muniție, produsă doar în RPDC. În același timp, expertul nu exclude ca obuzele să devină în mod constant mai scumpe deoarece politica Phenianului este mai pragmatică decât susțin unii analiști. În același timp, această țară, potrivit observatorului, extrage „fără scrupule și nepoliticos” bani de la Kremlin.

