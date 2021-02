Un pneumolog român tratează bolnavii de COVID, încă din vară, cu medicamentul pentru astm recomandat zilele trecute de cercetătorii de la Oxford: „Acest studiu îmi confirmă munca”

Studiul realizat de cercetătorii de la Oxford a avut la bază steroidul budesonidă, vândut sub numele de Pulmicort, folosit și la tratarea plămânilor de fumător.

Cercetarea a fost desfășurată timp de 28 de zile pe 146 de pacienți, conform Reuters.

Pulmicort a fost un medicament de succes pentru unul dintre producătorii de vaccinuri împotriva COVID, compania farma AstraZeneca, care oferă acum un medicament mai nou, Symbicort, ca tratament alternativ pentru astm.

Oamenii de știință sugerează că voluntarii cu COVID-19 care au inhalat acest medicament (se administrează sub formă de aerosoli) au scăpat mai repede de febră și au avut mai puține simptome persistente, comparativ cu cei care au primit tratamentele administrate în mod obișnuit la pacienții infectați cu noul coronavirus.

Rezultatele studiului de la Universitatea Oxford încă nu au fost publicate într-o revistă științifică, pentru a fi evaluate de alți oameni de știință din domeniu, scrie Reuters.

Libertatea a solicitat pneumologului Gilda Popescu să explice care ar putea fi legătura dintre medicamentul pentru astm și boala provocată de virusul SARS-CoV-2 și a aflat că medicul de la Institutul „Marius Nasta”, cu experiență în tratarea astmului, administrează de luni bune corticosteroizi inhalatori pacienților săi. Cu rezultate ”100% pozitive”.

Libertatea: Experții de la Oxford tocmai au anunțat că un medicament pentru astm poate reduce aproape la zero riscul de spitalizare al unui bolnav COVID?!

Dr. Gilda Popescu: Da, am citit și eu acest lucru miercuri dimineața și m-am simțit extraordinar de fericită. Acest studiu îmi confirmă oficial munca din ultimele luni.

Eu am folosit în ambulatoriu încă de la primul pacient cu COVID medicație cu corticosteroizi inhalatori asociată cu bronhodilatatoare de lungă durată. Am văzut că evoluția pacienților a fost extrem de favorabilă și am mers pe aceeași schemă până în prezent. Niciun pacient nu a dezvoltat forma severă a bolii și toți s-au vindecat fără spitalizare.

