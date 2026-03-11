Un robot revoluționar a efectuat cu succes reparații pe o linie electrică de 10 kV în provincia Hubei din China, marcând o premieră mondială înlocuind pentru prima dată electricienii umani.

Creat de Institutul de Cercetare al Energiei Electrice din Hubei și Wuhan State Grid, robot este echipat cu tehnologie avansată. Este capabil să îndepărteze cu precizie izolația rigidă, să fixeze cablul de ramificație pe firul principal și să strângă conexiunile cu o acuratețe remarcabilă, eliminând complet riscul de greșeli umane sau accidente.

„Acest robot poate lucra chiar și pe cele mai complexe rețele de cabluri și, cel mai important, elimină complet posibilitatea electrocutării oamenilor”, a declarat Wu Xin, tehnician la Wuhan State Grid, pentru China Daily.

Reparația a fost realizată în comitatul Qingshan din provincia Hubei, marcând un moment istoric în creșterea siguranței muncitorilor din domeniul electricității.

În mod normal, electricienii trebuie să poarte echipamente speciale de protecție pentru a realiza reparații pe linii electrice de 10 kV aflate sub tensiune, evitând oprirea alimentării cu energie în zonele învecinate.

Aceste intervenții sunt extrem de periculoase, iar o mișcare greșită ar putea avea consecințe fatale. Cu toate acestea, utilizarea unor roboți precum cel creat de Wuhan State Grid ar putea revoluționa industria, preluând sarcinile cele mai periculoase și salvând vieți omenești.

Aceasta este doar una dintre multiplele modalități prin care tehnologia AI și roboții pot îmbunătăți siguranța și eficiența în medii de lucru riscante.

