De Răzvan Mihalașcu,

Actul de acuzare prezentat la Tribunal federal din Newark, New Jersey, i-a descris pe Matthew Brent Goettsche (37 de ani), Jobadiah Sinclair Weeks (38 de ani), ambii din statul american Colorado, precum și pe românul Silviu Cătălin Balaci ca făcând parte dintr-o conspirație menită să comită fraude pe Internet. Bărbații sunt acuzați că ar fi oferit și vândut valori imobiliare neînregistrate.

„Inculpații erau implicați într-o schemă Ponzi bazată pe tehnologii moderne care i-a fraudat pe investitori din toată lumea de sute de milioane de dolari”, a precizat procurorul federal Craig Carpenito, conform NBC News.

Potrivit procurorilor americani, BitClub Network a funcționat din aprilie 2014 și până în decembrie. Schema a fost clădită pe solicitarea de bani de la persoane la schimb cu presupuse mine de criptomonede, dar și cu recompense pentru investitorii are atrăgeau clienți noi. Grupul nu a înregistrat, însă, acțiuni la US Securities and Exchange Commission, precizează anchetatorii, noteazăHotnews.

Pentru a impulsiona afacerea și a atrage investiții, Goettsche, Weeks și alți inculpați sunt acuzați că au furnizat cifre false și înșelătoare descrise drept „investiții în mine de Bitcoin”, arată procurorii americani.

Investorii implicați în schemă de fraude cu criptomonede erau comparați cu „oile”

Weeks și Joseph Frank Abel, un bărbat de 49 de ani din California, au creat fișiere video și au călătorit în Statele Unite, dar și în lume pentru a promova BitClub Network drept „cea mai transparentă companie din istoria lumii pe care am văzut-o” și „prea mare pentru a se prăbuși”, așa cum reiese din actul de acuzare.

În spatele scenei, inculpații au părut a împărtăși lăcomie, dispreț pentru investitori și, uneori, îndoieli cu privire la susținerea schemei, susțin procurorii

În februarie 2015, Matthew Brent Goettsche i-a cerut românului Silviu Cătălin Balaci să „crească câștigurile zilnice din mină cu 60%”, conform acuzării. Balaci l-a prevenit, însă, că „nu este sustenabil, este teritoriu ponzi [sic] și bani ponzi rapizi… dar se face”, notează sursa citată.

Caritas cu criptomonede, clădit „pe spinarea idioților”

Românul i-a spus lui Goettsche, la scurt timp după lansarea companiei, că publicul țintă ar fi „tipicul investitor MLM (multi-level marketing) prost”. Câteva luni mai târziu, Goettsche i-a spus lui Silviu Balaci că „clădim tot modelul pe spinarea idioților” și că mineritul „înseamnă doar să convingem dobitocii”.

În septembrie 2017, Goettsche i-a transmis un email unui alt presupus conspirator căruia i-a sugerat ca BitClub Network „să scadă semnificativ câștigurile din minerit începând de acum”, așa că „se poate retrage RAF (rich as f—, n.red: putred de bogat).

Patru dintre bărbații puși sub acuzare au fost chemați în instanță. Autoritățile sunt în căutarea unui al cincilea bărbat, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Dacă vor fi găsiți vinovați, acuzații riscă pedepse maxime de 20 de ani în închisoare și amenzi până la 250.000 de dolari pentru conspirație în vederea fraudei. Conspirația pentru a vinde acțiuni neînregistrate se pedepsește cu o sentință maximă de cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

