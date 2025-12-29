Cei 539 de angajați ai companiei au primit fiecare un bonus de 443.000 de dolari. „Ni s-a părut corect să punem aproape 250 de milioane de dolari în mâinile angajaților”, a declarat Walker pentru Wall Street Journal. El a subliniat că această măsură este un gest de recunoștință pentru loialitatea lor în momentele dificile. Cu toate acestea, plata se va face treptat, pe o perioadă de cinci ani, iar aproximativ 100.000 de dolari din suma totală vor fi supuși impozitării.

„Înainte, trăiam de la o zi la alta. Acum, pot trăi”, a spus Lesia Key, angajată din 1995, reflectând asupra impactului acestei decizii. Potrivit Wall Street Journal, când vestea a fost anunțată, mulți angajați au crezut inițial că este o farsă, fiind surprinși de generozitatea fostului lor șef.