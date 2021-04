Un singur condamnat cu executare din 14 dosare de abuz sexual asupra copiilor la Judecătoria Tulcea

La începutul lunii aprilie, Libertatea a prezentat cazul unui pedofil de 28 de ani, care a primit 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a abuzat sexual o copilă de 12 ani. Magistrații au ales două sentințe spre limita inferioară pentru cele două acuzații aduse bărbatului – corupere sexuală și act sexual cu un minor – deși nu a fost cooperant cu autoritățile de-a lungul anchetei. Cazul său nu este unul izolat pentru Judecătoria Tulcea.



În ultimii patru ani, potrivit portal.just.ro, au existat 14 dosare având ca obiect act sexual cu un minor pe rolul Judecătoriei Tulcea. Dar un singur agresor a primit o pedeapsă cu executare și asta după ce a abuzat doi copii în formă continuată.



La finele anului trecut, legiuitorii au ridicat pedeapsa minimă pentru un act sexual cu un minor, atunci când agresorul este major. Astfel, dacă victima are sub 14 ani, agresorul major poate petrece de la 5 la 12 ani în spatele gratiilor. Iar dacă victima are între 14 și 16 ani, agresorul poate primi o sentință de la 3 la 10 ani de închisoare. Pedepsele sunt ceva mai mici atunci când inculpatul este la rândul său minor. Aceasta fiind situația în doar unul dintre cele 14 dosare aflate în ultimii patru ani pe rolul Judecătoriei Tulcea.



Dar trebuie menționat că în dosarele analizate de către Libertatea, chiar și în cele care o sentință s-a dat abia după modificarea Codului Penal, s-a aplicat fosta lege, având în vedere că toate faptele au avut loc înainte de noiembrie 2020.



Aceasta prevedea închisoare de la 2 la 7 ani pentru un act sexual cu un minor, dacă acesta nu a împlinit vârsta de 13 ani. Și aceeași sentință pentru agresorii majori, dacă se demonstrează că au comis fapta abuzând de autoritatea ori de influența pe care o aveau asupra victimei cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani.



Întorcându-ne la Judecătoria Tulcea, un alt bărbat a fost condamnat cu executare aici, însă doar pentru că cele 9 luni primite de la magistrații tulceni au fost contopite cu alte două sentințe anterioare de la Judecătoria Fetești.



În alte 5 cazuri, agresorii care au abuzat sexual minori au primit pedepse cu suspendare (de la 9 luni până la 3 ani).

Iar alte 6 dosare nu au fost soluționate; unele par că stau în aer, deși au fost trimise de procurori încă din 2018 la Judecătoria Tulcea.

În ultimul dintre cele 14 dosare, agresorul a primit o măsură educativă.

Muncă în folosul comunității la școala din sat pentru pedofil



Printre dosarele consultate de Libertatea se regăsește inclusiv un caz în care Judecătoria Tulcea a publicat adresa unei minore, victimă a unei agresiuni sexuale. Asta deși practica este de a anonimiza nu doar adresele, dar și numele victimelor minore, când deciziile sunt urcate pe site-ul portal.just.ro.



Mai mult, pedofilul din același caz – care a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare – a primit o pedeapsă complementară de muncă în folosul comunității.



90 de zile pe care le-a putut ispăși la primărie ori la școala din satul copilei pe care a abuzat-o.



1 an și 6 luni pentru act sexual cu un minor în formă continuată



În 2019, un bărbat a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, după ce abuzase sexual o minoră de mai multe ori, fapta fiind în formă continuată.



Iar în 2018, un bărbat care a primit un an de închisoare cu suspendare a fost singurul care a făcut apel la sentința dată de Judecătoria Tulcea.



Lista este încheiată de dosarele – 6 la număr – a căror judecată nu a fost încă finalizată:

Unul este început în 2018, dar primul termen a fost abia în martie 2019.

Alt dosar, înregistrat acum mai bine de un an, a avut un singur termen;

Iar un al treilea dosar are termen din 3 în 3 luni.



„Procurorii sunt frustrați”



Libertatea a discutat cu un procuror dobrogean care a dorit să-și păstreze anonimatul. „Sunt probleme la Tulcea, discutate și știute. Colegii mei sunt frustrați. Cei care lucrează din greu, firește”, a spus acesta.



În opinia lui, soluția optimă – referitoare strict la acest caz – ar fi ca dosarele să poată fi strămutate dintr-un județ în altul cu mai multă ușurință.



„Când se ajunge la Curtea de Apel Constanța, unele cazuri se transformă în executare. Asta ar trebui să dea de gândit”, afirmă procurorul.



Libertatea a solicitat un punct de vedere și de la Consiliul Superior al Magistraturii și îl va publica atunci când acesta va fi disponibil.



Iată cele 14 dosare



AN (trimitere în judecată) PEDEAPSĂ OBSERVAȚII 2017



măsură educativă neprivativă de libertate a stagiului de formare civică pe o durată de 2 luni Inculpat minor 2018 1 an de închisoare cu suspendare + 90 de zile muncă în folosul comunității la Primărie Doar inculpatul a făcut apel 2018 – Se judecă de peste 2 ani. Inculpatul a fost trimis în judecată în octombrie 2018, dar primul termen a fost în martie 2019 2019 3 ani de închisoare cu

suspendare Judecătoria Tulcea a publicat adresa completă de acasă a victimei minore. Inclusiv numărul apartamentului. 2019



3 ani de închisoare cu suspendare + 120 de zile în folosul comunității la primărie ori școală Act sexual cu un minor în formă continuată. 2019



1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare + 90 de zile în folosul comunității la primărie ori la școală Act sexual cu un minor în formă continuată 2019



– Înregistrat acum doi ani, încă se judecă 2019

– Înregistrat acum doi ani, încă se judecă 2019



9 luni de închisoare, pedeapsă contopită cu alte două sentințe anterioare primite de inculpat. Inculpatul va sta 2 ani și o lună în spatele gratiilor, dar doar pentru că avea alte două sentințe. 2020

– Înregistrat în martie 2020, a avut un singur termen. 2020

– Are termene fixate din 3 în 3 luni 2020

4 ani de închisoare cu

executare A avut 2 victime, act sexual cu un minor în formă continuată 2020



3 ani de închisoare cu

suspendare Este vorba de cazul pedofilului de 28 de ani prezentat anterior de

Libertatea. 2021



– Înregistrat acum două luni, niciun

termen.

„Se merge spre o variantă rapidă de rezolvare a situației penale, în defavoarea victimei”



Pentru că situația sentințelor de la Judecătoria Tulcea nu este deloc una izolată, așa cum au atras atenția anterior investigațiile din Libertatea și cele semnate de Diana Oncioiu în Dela0, am discutat și cu George Roman, director de programe la „Salvați Copiii”, despre faptul că prădătorii sexuali primesc în continuare condamnări cu suspendare pentru act sexual cu un minor, o încadrare juridică ce nu reține faptul că „un copil de 11-12 ani nu poate oferi un discernământ valabil”.



Avem o problemă cu privire la modul în care cazurile de act sexual cu un minor sunt soluționate în justiție. Dar și o lipsă acută de educație cu privire la sexualitate și reproducere. Până la urmă, ceea ce se întâmplă în instanțe reflectă situația din societate.

George Roman de la Salvați Copiii:

George Roman Fotografie: Agerpres

Nu doar instanțele închid ochii la suferința copiilor abuzați sexual, dar și alte autorități. Iar Roman aduce în discuție faptul că în 2019 au existat 750 de mame minore cu vârsta de sub 15 ani, dar numai 232 de inculpați pentru agresiunea de act sexual cu un minor.



„Numai dacă se făceau sesizările de către organele de ordine sau serviciile de protecție socială, ar fi trebuit să avem măcar 700 de inculpați. Știm foarte bine că acele fete au fost abuzate sexual și, în cele mai multe situații, agresorul-tată e major”, spune directorul de programe de la Salvați Copiii.



În favoarea acestui argument vine și un raport din 2012 al Ministerului Muncii, care arată că, deși în perioada 2009-2011 au existat 4.213 mame minore, dintre care 594 cu vârsta mai mică de 15 ani, doar 22 de cazuri au fost raportate ca „abuz sexual”, restul de 4.191 fiind raportate ca „relații liber consimțite” în dosarele instrumentate de DGASPC-uri.



„Avem o subraportare cronică a infracțiunilor sexuale și trebuie să facem ceva. E imposibil să rămânem la această situație. Și măsurile sunt clare”, crede George Roman.



Propunere: sesiuni de pregătire pe abuz sexual cu magistrații

Printre posibilele măsuri aduse în discuție de acesta se numără:

crearea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune pentru combaterea infracțiunilor sexuale comise asupra copiilor;

clarificarea suprapunerilor juridice între viol și act sexual cu un minor;

informarea în mod serios a părinților și copiilor prin programe de educație pentru sănătatea reproductivă;

crearea de tribunale pentru minori; secții specializate în cadrul parchetelor și instanțelor;

precum și specializarea unor polițiște pe infracțiuni sexuale.



„Magistrații au și ei nevoie de pregătire și trebuie să recunoască acest lucru, Am vorbit cu cei de la Institutul Național al Magistraturii și vom iniția cu ei o serie de sesiuni de pregătire strict pe abuz sexual și psihologia victimei, comportamentul acesteia vizavi de agresor, ca să înțeleagă de ce acel comportament de freezing este o reacție cât se poate de firească la o amenințare despre care nu știe cum se va derula”, spune Roman.



De asemenea, el punctează că legislația în domeniu are nevoie de o clarificare a raportului dintre infracțiunile de act sexual cu un minor și viol.

„Pedepsele sunt mai mici la act sexual cu un minor și, în același timp, e mai simplu de condamnat, apărarea nu trebuie să dovedească un act de constrângere. Se merge spre o variantă rapidă de rezolvare a situației penale, în defavoarea victimei, evident.”



Roman punctează că ar trebui evitată orice apreciere că există un act sexual consimțit când avem copii de vârstă mică.



Probabil, cea mai bună măsură ar fi să eliminăm încadrarea la act sexual cu un minor a agresiunilor comise asupra copiilor cu vârste mai mici de 14 ani și să le mutăm în zona violului.

George Roman, director de programe Salvați Copiii:

Cât despre problema dezvăluirii identității victimelor minore ale unor agresiuni sexuale de către autoritățile care ar trebui să le protejeze, Roman spune că și colegii săi de la Salvați Copiii s-au lovit în trecut de această problemă, dar nu pe portal.just, ci la nivelul autorităților locale. În cazul lor, minorele erau și victime ale traficului de carne vie.



O victimă al cărui nume este public trăiește cu frica permanentă că oricând i se poate întâmpla ceva rău.

George Roman, director de programe Salvați Copiii:

