Șofer de TIR aruncat prin parbriz, pe Centura Lugoj

Șoferul unui TIR a murit, în această dimineață, după ce a pierdut controlul volanului, a lovit două mașini parcate și s-a răsturnat într-un șanț, pe centura Lugojului.

În urma impactului, bărbatul a fost proiectat prin parbriz. „Pe Centura municipiului Lugoj, județul Timiș, conducătorul unui autocamion a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu 2 autoturisme parcate. Acesta a fost proiectat prin parbriz, fiind inconștient. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției, valorile de trafic fiind ridicate”, au transmis într-un comunicat reprezentanții Centrulului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Alerta la 112 a fost dată în jurul orei 7.45 și, potrivit DRDP Timișoara, care a publicat pe Facebook imagini de la locul tragediei, circulația în zonă a fost reluată în jurul orei 11.30.

Camionagiul avea 56 de ani

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Centura Lugojului, în județul Timiș. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 56 de ani a condus un TIR pe Centura Lugojului, dinspre Caransebeș înspre Timișoara, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu două autoturisme parcate, ulterior răsturnându-se. În urma accidentului, din nefericire, a rezultat decesul conducătorului auto. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiș într-un comunicat, citat de opiniatimisoarei.ro.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragediei.

În urmă cu o săptămână, un șofer de 31 de ani a fost decapitat, după ce a intrat cu mașina într-un TIR, pe centura orașului Timișoara. În urma impactului extrem de puternic, autoturismul a fost proiectat în afara carosabilului, într-un șanț, iar șoferul a rămas încarcerat și a murit pe loc.

