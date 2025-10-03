Al treilea deces din acest an în Parcul Național Yosemite

Tânărul alpinist a murit miercuri, 1 octombrie, într-un accident de alpinism, a confirmat mama sa, Jeanine Girard-Moorman, potrivit AP News.

„Se cățăra de când era mic. Inima și sufletul lui erau cu adevărat dedicate cățărării. Iubea să se cățăre și nu a fost niciodată vorba despre bani și faimă”, a precizat maam sa.

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a declarat într-un comunicat că investighează incidentul și că „rangerii parcului și personalul de urgență au intervenit imediat”.

Mai multe persoane au precizat, pe rețelele de socializare, că l-au văzut pe Balin Miller urcând într-o transmisiune live pe TikTok, timp de două zile, numindu-l „tipul cu cortul portocaliu” din cauza amenajării distinctive a taberei sale.

La începutul acestui an, o tânără de 18 ani din Texas a murit în parc în timp ce se cățăra în free-solo, sau fără coardă, pe o altă formațiune. În august, o femeie de 29 de ani a murit după ce a fost lovită în cap de o creangă mare de copac în timp ce făcea drumeție.

A căzut în timp ce escalada El Capitan

Tânărul alpinist și-a pierdut viața în timp ce urca El Capitan, una dintre cele mai cunoscute și dificile formațiuni de granit din lume, cu o înălțime de aproximativ 915 metri.

Balin Miller, în timp ce era pe munte. Foto: Dylan Miller/AP

Potrivit fratelui său mai mare, Dylan Miller, Balin practica „lead rope soloing”, o tehnică ce permite escaladarea de unul singur, folosind o coardă de siguranță.

El ar fi terminat deja traseul „Sea of Dreams”, înalt de 730 de metri, și își strângea echipamentul când, cel mai probabil, a rămas fără coardă și a căzut. Circumstanțele exacte ale accidentului rămân deocamdată neclare.

Alpinist recunoscut la nivel internațional

Miller era un alpinist recunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale. În luna iunie, anunțase pe Instagram că reușise prima ascensiune solo a rutei Slovak Direct de pe Mount McKinley (Denali), una dintre cele mai dificile din lume. A urcat traseul în 56 de ore, o performanță remarcabilă pentru orice alpinist.

Fratele său a povestit că Balin a crescut escaladând munții din Alaska, alături de familie: „A spus mereu că se simțea cel mai viu atunci când escalada. Eu sunt fratele mai mare, dar el era mentorul meu”.

El Capitan este unul dintre cele mai recunoscute repere din Parcul Național Yosemite și un loc emblematic pentru alpinismul de pereți. Enorma stâncă granitică de aproximativ 915 metri, atrage alpiniști din întreaga lume. Alex Honnold a finalizat prima escaladă solo liberă pe El Capitan în 2017 pentru documentarul „Free Solo”.

