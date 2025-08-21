Plănuia o „atrocitate diabolică”

Tânărul a fost arestat în ianuarie 2025 în timp ce încerca să pătrundă în Centrul Musulman Inverclyde având asupra sa un rucsac de tip militar în care se aflau o armă cu aer comprimat, muniţii, bile, cartuşe cu gaz şi recipiente cu aerosoli. Potrivit acuzării, el era „pe punctul să treacă la fapte”, potrivit BBC.

Judecătorul Lord Arthurson a declarat, la pronunțarea sentinței de la Înalta Curte din Glasgow, că adolescentul plănuise o „atrocitate diabolică”. Instanța a dispus, de asemenea, ca adolescentul să fie supus unei perioade de supraveghere de opt ani după eliberare.

L-a păcălit pe imamul moscheii că vrea să devină musulman

Potrivit cercetărilor, tânărul și-a planificat atacul după ce l-a păcălit pe imamul moscheii să creadă că vrea să devină musulman. El avea în rucsac o pușcă cu aer comprimat pe care intenționa să o folosească pentru a ține credincioșii în interiorul clădirii după ce ar fi dat foc acesteia, folosind cutii cu aerosoli.

Conform procurorilor, adolescentul s-a radicalizat prin intermediul rețelelor sociale încă de la vârsta de 13 ani. La locuinţa sa, poliţia a găsit un exemplar din cartea „Mein Kampf” a lui Adolf Hitler, un exemplar din Coran, arme airsoft, cuţite, măşti, instrucţiuni şi ingrediente pentru fabricarea de explozivi.

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Recomandări
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

În telefon, el avea o listă de persoane care i-au inspirat convingerile politice, precum Hitler, Benito Mussolini sau extremistul Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de persoane în două atacuri ce au fost comise în Norvegia, în anul 2011.

De asemenea, s-a constatat că adolescentul a vrut, inițial, să pună bombe la școala sa în decembrie 2024, înainte de a decide să vizeze moscheea.

Anchetatorii au aflat că băiatul a contactat un cunoscut prin aplicația de mesagerie Telegram, căruia i-a cerut să transmită în direct incendierea moscheii.

„Este bine să te infiltrezi în țintă, fie că este vorba de o moschee sau de o sinagogă, deoarece ei cred că sunt unul dintre ei pentru că m-am infiltrat în acel loc”, i-a scris băiatul acestuia, potrivit sursei citate.

Adolescentul a pledat vinovat pentru că a acționat cu intenția de a comite acte de terorism.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Prințesa Briana Caragea a primit medalia Inima de Aur din partea lui Zelenski pentru ajutorul acordat refugiaților ucraineni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Unica.ro
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Parteneri
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Cum au motivat judecătorii condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare: „Nu s-a demonstrat că a acţionat cu intenţia de a ucide”
Știri România 21:37
Cum au motivat judecătorii condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare: „Nu s-a demonstrat că a acţionat cu intenţia de a ucide”
Călătoria cu trenul de la București la Kiev, via Chișinău, va fi din nou disponibilă. Când va fi redeschisă ruta
Știri România 21:35
Călătoria cu trenul de la București la Kiev, via Chișinău, va fi din nou disponibilă. Când va fi redeschisă ruta
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida

Monden

Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”
Stiri Mondene 18:34
Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”
Rețeta de castraveți murați recomandată de Sofia Vicoveanca. Ce ingredient folosește pentru ca aceștia să nu se înmoaie. „Nu este deloc greu”
Stiri Mondene 17:55
Rețeta de castraveți murați recomandată de Sofia Vicoveanca. Ce ingredient folosește pentru ca aceștia să nu se înmoaie. „Nu este deloc greu”
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
ObservatorNews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Mediafax.ro
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report fabulos de peste 22 de milioane de lei la Loto 6/49
KanalD.ro
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 21 august 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report fabulos de peste 22 de milioane de lei la Loto 6/49

Politic

Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21:19
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 21:03
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist