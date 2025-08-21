Plănuia o „atrocitate diabolică”

Tânărul a fost arestat în ianuarie 2025 în timp ce încerca să pătrundă în Centrul Musulman Inverclyde având asupra sa un rucsac de tip militar în care se aflau o armă cu aer comprimat, muniţii, bile, cartuşe cu gaz şi recipiente cu aerosoli. Potrivit acuzării, el era „pe punctul să treacă la fapte”, potrivit BBC.

Judecătorul Lord Arthurson a declarat, la pronunțarea sentinței de la Înalta Curte din Glasgow, că adolescentul plănuise o „atrocitate diabolică”. Instanța a dispus, de asemenea, ca adolescentul să fie supus unei perioade de supraveghere de opt ani după eliberare.

L-a păcălit pe imamul moscheii că vrea să devină musulman

Potrivit cercetărilor, tânărul și-a planificat atacul după ce l-a păcălit pe imamul moscheii să creadă că vrea să devină musulman. El avea în rucsac o pușcă cu aer comprimat pe care intenționa să o folosească pentru a ține credincioșii în interiorul clădirii după ce ar fi dat foc acesteia, folosind cutii cu aerosoli.

Conform procurorilor, adolescentul s-a radicalizat prin intermediul rețelelor sociale încă de la vârsta de 13 ani. La locuinţa sa, poliţia a găsit un exemplar din cartea „Mein Kampf” a lui Adolf Hitler, un exemplar din Coran, arme airsoft, cuţite, măşti, instrucţiuni şi ingrediente pentru fabricarea de explozivi.

În telefon, el avea o listă de persoane care i-au inspirat convingerile politice, precum Hitler, Benito Mussolini sau extremistul Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de persoane în două atacuri ce au fost comise în Norvegia, în anul 2011.

De asemenea, s-a constatat că adolescentul a vrut, inițial, să pună bombe la școala sa în decembrie 2024, înainte de a decide să vizeze moscheea.

Anchetatorii au aflat că băiatul a contactat un cunoscut prin aplicația de mesagerie Telegram, căruia i-a cerut să transmită în direct incendierea moscheii.

„Este bine să te infiltrezi în țintă, fie că este vorba de o moschee sau de o sinagogă, deoarece ei cred că sunt unul dintre ei pentru că m-am infiltrat în acel loc”, i-a scris băiatul acestuia, potrivit sursei citate.

Adolescentul a pledat vinovat pentru că a acționat cu intenția de a comite acte de terorism.

