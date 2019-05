Are o avere în grădină! Un vasluian e cel mai mare cultivator de iriși din estul Europei

Viorel Mihai a fost pasionat de flori încă din tinerețe. Ani la rând a avut grădina de 2.300 de metri pătrați plină cu lalele dintre cele mai diverse soiuri, nu mai puțin de 420 la număr.

Un virus care i-a atins cultura și care avea ca efect depigmentarea florilor l-a determinat pe bărbatul din localitatea vasluiană Dobroslovești să se ”reprofileze”. Așa se face că, în urmă cu opt ani, a început să planteze primii rizomi de iris și, treptat, să-și extindă cultura la câteva mii de fire în prezent.

Iriși negri, pistruiați, pigmentați, tigrați, bicolori

”Nu pot să vă spun câte flori am acum. Însă în grădina pe care o vedeți am 1.150 de soiuri, cei mai apreciați fiind irișii negri, pistruiați, pigmentați, tigrați, bicolori. Cu cât contrastul între petale și barba florii, așa cum se spune mai popular, este mai mare, cu atât crește și valoarea irisului respectiv”, susține Viorel Mihai.

Vasluianul de 58 de ani a reușit să facă această impresionantă ”colecție” de iriși cumpărând rizomi de la cultivatori din întreaga lume. Doar pentru un singur rizom a ajuns să plătească chiar și 50 de euro. Astfel, are acum în grădina sa o adevărată avere. ”Costul rizomilor este cuprins între 3 și 15 euro, însă cei mai scumpi ajung să coste și câteve zeci de euro bucata. Hibridizatorii scot permanent soiuri noi pe piață și cu cât este mai deosebit prin colorit, cu atât și valoarea sa este mai mare. Eu, personal, nu fac hibrizi, pentru că, la vârsta mea, nu mai am nici timp și nici răbdarea necesară”, ne-a mărturisit Viorel Mihai.

Trăiește încă din «Epoca de aur» din albinărit

De profesie lăcătuș, Viorel Mihai a lucrat o perioadă scurtă la fosta fabrică de textile din Vaslui. În 1982, s-a apucat de apicultură și de atunci trăiește din această îndeletnicire, în condițiile în care are nu mai puțin de 300 de stupi, din care scoate o producție de 4-5 tone de miere pe an. Însă o mare parte din bani îi investește în pasiunea sa, florile de iris. ”Până acum, am cheltuit peste 50.000 de lei. Poate că aș fi dat și mai mulți bani dacă nu aș face schimburi de rizomi cu ceilalți cultivatori din întreaga lume. Este la fel ca în filatelie. Vrei să ai cât mai multe soiuri”, ne-a declarat Viorel Mihai.

Vasluianul din Dobroslovești a ajuns, astfel, să fie cel mai mare cultivator de iriși din estul Europei. Comunică în permanență și cu alți pasionați de aceste flori din alte țări, precum Italia, Franța, Polonia, Cehia, Ucraina ori Bulgaria, prin intermediul grupului de Facebook ”iris lovers”, care are peste 9.000 de membri. Viorel Mihai este și inițiatorul unui grup similar la nivelul țării noastre, în prezent cu 2.500 de membri.

Grădină publică cu iriși într-un sat fără asfalt

O grădină similară celei pe care o are în propria gospodărie va ”răsări” în centrul satului Dobroslovești. Așa promite Viorel Mihai, care deja s-a apucat de amenajat viitoarea zonă de promenadă într-un sat care nu are nici măcar asfalt ori apă curentă: ”Vreau să împărtășesc din pasiunea mea și locuitorilor din sat. Tinerii vor avea unde se plimba, pe alei înconjurate de flori. Am plantat rizomii, am pus și câteva bănci. A văzut și domnul primar despre ceea ce intenționez să fac aici și a fost foarte încântat”.

Grădina publică din Dobroslovești va fi gata în doi ani, promite proprietarul acesteia, și va fi deschisă și pentru vizitatori din județ și chiar din țară.