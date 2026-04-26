„În timp ce Viktor Orbán fuge de asumarea responsabilității, în culise se pregătește părăsirea țării și scoaterea din țară a averilor furate. Oligarhii lui Orbán transferă sume de ordinul zecilor de miliarde către Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Statele Unite și alte țări îndepărtate. Am cunoștință că ANAF a suspendat mai multe transferuri de mare valoare legate de cercul lui Rogán Antal, pe baza semnalărilor băncilor, pe suspiciuni de spălare de bani”, a spus Magyar Péter, după care a cerut conducerii Agenției Naționale de Administrare Fiscală să blocheze imediat „banii furați”.

Magyar susține că mai multe familii de oligarhi au părăsit deja țara și că în zilele următoare și familia lui Mészáros Lőrinc va zbura spre Dubai. „Conform informațiilor, mai multe familii influente de oligarhi și-au retras deja copiii de la școală și organizează o escortă de securitate de încredere pentru plecare” – a spus el.

De asemenea, a cerut procurorului general, șefului Poliției Naționale și președintelui ANAF să îi rețină pe „criminalii care au prejudiciat poporul maghiar cu mii de miliarde de forinți și să nu le permită să fugă înainte de formarea guvernului Tisza în țări de unde, pentru moment, nu există extrădare”.

Potrivit lui Magyar, au început să fie vândute sub prețul pieței TV2 și alte media, precum și compania de comunicare a miliardarului apropiat Fidesz, Balásy Gyula, Lounge Event Kft.

„Contrar afirmațiilor apărute în presă, compania Lounge Event Kft., care are recunoaștere profesională națională și internațională, nu este scoasă la vânzare și nu există în prezent un astfel de proces în cadrul grupului. Informațiile apărute sunt neadevărate”, a replicat însă departamentul de presă al Lounge Group.

