Stațiunea din Turcia comparată cu Veneția

Râul Azmak, cunoscut și sub numele de Azmak Nehri, este una dintre cele mai liniștite comori naturale din Akyaka. Apele reci și cristaline curg pe tot parcursul anului și reprezintă o adevărată atracție în timpul verilor caniculare din regiunea Egee.

Succesul turistic al stațiunii Akyaka este pus și pe seama modului în care au fost păstrate tradițiile arhitecturale locale, potrivit sabah.com.tr.

Clădirile realizate în stilul caselor tradiționale din Mugla, cu elemente din lemn și influențe moderne, au împiedicat transformarea zonei într-o aglomerare de construcții masive.

Akyaka, destinație importantă și pentru sporturile nautice

Akyaka nu este apreciată doar pentru peisaje și relaxare, ci și pentru sporturile nautice. Plaja localității este considerată una dintre cele mai bune destinații din lume pentru kitesurfing.

La finalul zilei, turiștii pot descoperi preparatele locale și specialitățile din regiunea Egee, servite în restaurantele de pe malul râului.

Ierburile proaspete specifice bucătăriei egeene și preparatele tradiționale completează experiența oferită de una dintre cele mai apreciate destinații turistice ale Turciei.

Când ar trebui să vizitezi Akyaka

Dacă nu ești un fan al căldurii extreme, cea mai bună perioadă pentru a vizita Akyaka este de la sfârșitul lunii iunie până la începutul lunii septembrie, deoarece clima este caldă în acea perioadă a anului.

