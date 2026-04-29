După realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate public pentru o perioadă de 60 de zile și pot fi consultate la sediul primăriei din localitatea în care se desfășoară lucrările sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primar, pe pagina de internet a primăriei (acolo unde este disponibilă această opțiune), precum și pe pagina de internet a ANCPI.

Așadar, în cadrul etapei de consultare publică, documentele tehnice ale cadastrului sunt puse la dispoziția deținătorilor imobilelor. Această etapă oferă fiecărui deținător posibilitatea de a verifica informațiile referitoare la imobilul său, înainte ca acestea să devină definitive și să fie înscrise în cartea funciară.

Consultarea documentelor tehnice este un pas important, deoarece permite corectarea eventualelor neconcordanțe și contribuie la realizarea unei evidențe corecte și complete.

În această perioadă, deținătorii trebuie să verifice informații esențiale despre imobilele lor, precum amplasamentul, suprafața, limitele, categoria de folosință și titularii drepturilor de proprietate sau ai posesiei, după caz. Verificarea acestor date este importantă pentru a confirma că ele reflectă corect situația din teren și din actele de proprietate.

În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin depunerea unei cereri de rectificare, conform procedurilor stabilite pentru această etapă.

Prin urmare, participarea activă a primăriei și a deținătorilor de imobile contribuie în mod cert la realizarea unei evidențe corecte, actualizate și conforme cu realitatea din teren.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

